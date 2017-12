Šéf českého fotbalu bude volen postaru. Morava shodila návrh výkonného výboru ze stolu

nymburk Valná hromada Fotbalové asociace neodsouhlasila změnu stanov v bodě volby předsedy. Návrh výkonného výboru, podle kterého by přibylo 4. kolo, v němž by předsedu určila většina přítomných delegátů, odmítla moravská komora.

V ní hlasovalo pro změnu 22 ze 74 delegátů, v české komoře hlasovalo pro 125 ze 128 delegátů. Ke schválení byla třeba většina v obou komorách.

Neodsouhlasení změny stanov znamená, že se v úterý bude volit předseda mezi Petrem Fouskem a Martinem Malíkem podle dosud platného systému, který v červnu skončil patem a předseda zvolen nebyl.

UEFA a FIFA během dnešní valné hromady pohrozily, že pokud neprojde změna stanov do června 2018, převezme kontrolu nad českým fotbalem FIFA.

Ta plánuje vyslat do Česka normalizační komisi, která by mohla převzít funkci výkonného výboru.

Zástupci mezinárodních fotbalových federací UEFA a FIFA v úvodu úterní mimořádné valné hromady Fotbalové asociace ČR v Nymburce, na které má být na druhý pokus zvoleno nové vedení v čele s předsedou, pohrozili převzetím kontroly nad FAČR.



FIFA plánuje vyslat do Česka normalizační komisi, která by v případě, že asociace nepozmění stanovy, mohla převzít funkci výkonného výboru, což je fotbalová vláda.

Mezinárodní federace tlačí na změnu stanov proto, aby ve volbách nenastávaly patové situace jako při červnové valné hromadě v Praze.

Nový předseda po Miroslavu Peltovi se tehdy nezvolil ani ve třech kolech, pro Martina Malíka byla česká komora a pro Petra Fouska moravská.

Ondřej Koutník (Twitter) @ondkout Moravská komora stáhla svůj návrh stanov. Kdyby ani 3. kolo nerozhodlo, ve 4. uspěje ten, kdo získá celkově nejvíc hlasů. Takže Berbrova parta má umetenou cestu #vhfacr odpovědětretweetoblíbit

Podobný pat se navíc několikrát zrodil i v minulosti. UEFA a FIFA proto daly české asociaci čas do června příštího roku, aby změnila stanovy.

Výkonný výbor již před časem schválil návrh úpravy, která by přidala ještě čtvrté kolo, v němž by rozhodl prostý součet hlasů bez rozdílu komor. Moravská komora ale s touto úpravou nesouhlasí.

„Je třeba vnést změny do stanov s principy UEFA a FIFA. Pokud se nepodřídíte ve stanovené lhůtě, bude FIFA nucena posoudit vytvoření komise pro normalizaci, která by převzala funkci výkonného výboru,“ řekl delegátům v Nymburce místopředseda UEFA Hrihorij Surkis.



Taková situace by podle něj měla neblahé finanční důsledky pro rozvoj FAČR a ohrozila by účast asociace na projektech, které jsou financovány FIFA a UEFA.

Někteří delegáti na Surkisův projev reagovali smíchem či pískotem, takže s podobnou hrozbou posléze vystoupil i ředitel oddělení národních asociací FIFA Bjorn Vassallo.

Ondřej Koutník (Twitter) @ondkout FIFA a UEFA na straně Berbra vyhrožují fotbalové asociaci “normalizační komisí”. Jó, z korupce podezřelí Blatter (FIFA) a Platini (UEFA), parádní normalizační vzor #vhfacr odpovědětretweetoblíbit

„Nemohu akceptovat, že někteří lidi to neberou vážně. FIFA si přeje stabilitu a rozhodli jsme se, že ať už bude jakýkoli výsledek volby, tak takzvaná normalizační komise přijede a dohlédne na místní fungování,“ uvedl Vassallo.

„Děje se to běžně po celém světě. Máme normalizační komise v Africe, Asii, nedávno v Řecku. Poté co odjela, v Řecku aktuálně máme monitorovací komisi. Je to první rok dohlížení a pak druhý rok dohlížení. Myslím, že vy toto nechcete,“ dodal Vassallo.