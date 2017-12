Zvítězí sentiment nad agresí? Britští chuligáni budou v Rusku vítání coby přátelé

LONDÝN Zajímavým směrem se vydali autoři článku na britském webu DailyMail po losu blížícího se světového šampionátu ve fotbale, který bude v příštím roce hostit Rusko.

Jistě si na to mnozí ještě vzpomenout. Právě ruští a ostrovní fanoušci si udělali během fotbalového Eura 2016 z francouzských měst, především pak Marseille, válečné zóny.

Obě země se poté vzájemně napadaly také skrze politiky a vysoce postavené funkcionáře. Oběma hrozilo vyloučení z mistrovství Evropy či kvalifikací.

Na tvrdé tresty sice nedošlo, kde kdo ale byl v očekávání toho, co se bude dít příští léto, až právě Rusové budou hostit fotbalový svět v rámci nejsledovanějšího sportovního svátku roku 2018. Dle DailyMail by ale mělo být všechno v pořádku.

Ostrovní novináři poukazují na fakt, že Brity a Rusy pojí společná historie podpořená děním ve 2. světové válce. „Rusové jsou ohledně své historie sentimentálnější, než si myslíme,“ píše se v textu fotbalového experta Iana Herberta.

Ten v létě cestoval mezi Petrohradem a Loyšskem, v pátek se pak zúčastnil losu světového šampionátu, po kterém je jasné, že Angličané budou hrát své duely v základní skupiny ve Volgogradu, Novgorodu a Kaliningradu.

Země prezidenta Vladimira Putina dle něj dělá všechno pro to, aby ukázala, že je na podobnou akci připravená. Aby ukázala svoji velikost. Mimo jiné i tím, že za výtržnosti hrozí chuligánům nově až 8,5 let za mřížemi. To už je celkem tvrdé varování.

„Rusové jsou velkými nacionalisty. Pokud nedojde na urážky Putina a podobné provokace, mělo by proběhnout všechno v klidu Je třeba, aby se naši fanoušci zamysleli nad tím, že vycestují do cizí země a že by se tak měli řídit jejich pravidly. Pokud tak neučiní, následky si ponese každý sám,“ řekl deníku policejní důstojník se specializací práce s fotbalovými příznivci, Mark Roberts.

„Pokud naši fanoušci přijmou ruská pravidla, čeká je krásný šampionát. V Rusku je stále co objevovat, jak se zabavit,“ doplnil jej Herbert.

Poslechnou oba angličtí fotbaloví příznivci, nebo se budou chtít zabavit „po svém“ a dojde na podobné střety jako před rokem a půl ve Francii?