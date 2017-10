Zruší FIFA klubové mistrovství světa? ‚Buď velká show, nebo nic,‘ tvrdí Infantino

Kalkata Mezinárodní fotbalová federace FIFA zvažuje budoucnost mistrovství světa klubů, s jehož současnou podobou není spokojená. Podle předsedy FIFA Gianniho Infantina je jednou z možností rozšíření klubového šampionátu s tím, že by nová soutěž nahradila současný Pohár FIFA.

Rada FIFA v pátek na zasedání v Indii rozhodla, že formát podrobí zkoumání a možnými změnami se bude zabývat na svém příštím zasedání v březnu 2018 v Bogotě.



FIFA v současné podobě pořádá klubový šampionát od roku 2005 každý rok a účastní se ho vítězové kontinentálních soutěží. Sedmičlenný turnaj, do kterého kluby z Evropy a Jižní Ameriky vstupují až v semifinále, se hraje v prosinci a netěší se nijak velkému zájmu. Evropští zástupci mu navíc v posledních letech zcela dominují.

Pohár FIFA pro vítěze jednotlivých kontinentálních šampionátů se koná rok před mistrovstvím světa jako generálka v pořadatelské zemi. Další ročník je tak na programu v roce 2021.

„Současné mistrovství světa klubů je hezká soutěž, ale nemá takový vliv na rozvoj klubového fotbalu ve světě, jak jsme doufali,“ řekl Infantino. Podle něho je potřeba přijít s něčím, co opravdu zaujme. „Když FIFA pořádá nějakou soutěž, mělo by to být něco mimořádného. Takže buď vymyslíme výjimečný turnaj, nebo to raději nebudeme dělat vůbec,“ dodal.

Infantino už vloni navrhl, že by mistrovství světa klubů mohlo změnit formát a rozšířit se na 32 účastníků. Hrát by se mohlo v druhé polovině června.