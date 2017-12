Zranění Samkové není vážné, závody do Vánoc ale kvůli ramenu vynechá

PRAHA Vyšetření poraněného levého ramena snowboardcrossařky Evy Samkové ve čtvrtek vážné zranění neodhalilo. Olympijská vítězka ale vedle závodu v rakouském Montafonu vynechá i další předvánoční akci Světového poháru v italské Cervinii, která je na programu 21. a 22. prosince.

Samková si operované levé rameno poranila ve středu při pádu během poslední tréninkové jízdy ve Val Thorens. Do kvalifikace proto nenastoupila a místo toho zamířila do Prahy na vyšetření. Při něm se nezjistilo nic vážného. „Samozřejmě nějaké poškození tam je. To se očekávalo, protože je to operované rameno,“ uvedla Samková na facebooku.



Lékaři jí z ramene vytáhli tekutinu a prostřednictvím plazmy a kyseliny hyaluronové se snaží urychlit hojení. V pondělí jí tyto látky do ramene aplikují znovu.

Do neděle má Samková úplně volno, v pondělí začne cvičit a podstupovat rehabilitační procedury. Olympijské hry v Pchjongčchangu, na kterých bude obhajovat zlato ze Soči, začnou za necelé dva měsíce. „S mými rameny je to pořád stejné, víme o tom, ale nenechám se tím otrávit. Pozitivní energie je důležitá, je lepší hledět dopředu a snažit se, aby se to zahojilo co nejdřív. Zkrátka hledím vpřed,“ doplnila k aktuální situaci majitelka křišťálového glóbu za triumf v minulém ročníku Světového poháru.

Z toho aktuálního zatím absolvovala jen zářijové závody v Argentině, kde skončila sedmá a druhá. Po Vánocích Světový pohár ve snowboardcrossu pokračuje 19. a 20. ledna v tureckém Erzurumu. Do olympiády jsou pak na programu ještě závody v bulharském Bansku a německém Feldbergu.