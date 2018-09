Zraněná Vondroušová končí na US Open v osmifinále. Třetí set ale hrdinně dokulhala

NEW YORK/PRAHA Markéta Vondroušová vypadla na US Open po málo vídané bitvě v osmifinále. V horku se ve Flushing Meadows chvilku zdálo, že její ukrajinská soupeřka Lesja Curenková vyčerpáním zápas vzdá, ale s problémy nakonec dohrávala Češka a podlehla 7:6, 5:7, 2:6.

Poslední Češkou ve dvouhře zůstala Karolína Plíšková. Turnajovou osmičku čeká v úterý souboj o semifinále s Američankou Serenou Williamsovou.



Za začátku to vypadalo „na ručník“ pro Vondroušovou. Ztratila sedm míčů v řadě, přišla o servis a prohrávala 0:2.

Postupně se rozehrála a držela míč v dlouhých výměnách. Curenková měla pod spalujícími paprsky problémy, opírala se o kolena a ztěžka dýchala.

Vondroušová srovnala na 4:4, po devátém gamu si 36. hráčka světa Curenková nechala změřit tlak a chladila si nohy. Po pauze dokázala Vondroušová viditelně v nepohodě hrající soupeřku udolat v tie-breaku poměrem 7:3.

Ač devětadvacetiletá Ukrajinka v tie-breaku padla i na kolena, zápas nevzdala. Jen se odešla do šatny převléknout a bojovala dál. Vondroušová získala ve druhé sadě vedení 2:0, ale o brejk vzápětí přišla.

Curenková sice vypadala mezi míči ztrápeně, ale při hře běhala a hrála skoro normálně. V dlouhých výměnách se postupně unavovala Vondroušová a o druhý set v koncovce po chybách přišla.

Před rozhodující sadou si Vondroušová nechala v zákulisí obvázat pravé tříslo.

Zatímco Curenková se v postupujícím stínu z krize dostala, v bitvě vůle zvadla devatenáctiletá česká tenistka. Na pravou nohu trochu kulhala a ve třetím setu uhrála jen dvě hry.

Djokovič je ve čtvrtfinále

Dvojnásobný vítěz US Open Novak Djokovič porazil v New Yorku nenasazeného portugalského tenistu Joaa Sousu 6:3, 6:4, 6:3 a postoupil do čtvrtfinále.

V tom může v hvězdném souboji bývalých světových jedniček vyzvat Rogera Federera, pokud Švýcar zvládne noční souboj s Australanem Johnem Millmanem.

Šestý nasazený Srb Djokovič musel postup z prvního i druhého kola newyorského grandslamu vydřít, ale v dalších dvou zápasech pak neztratil ani set. Jeho utkání s 68. hráčem žebříčku ATP Sousou trvalo necelé dvě hodiny.

Ve čtvrtfinále je i Japonec Kei Nišikori, který ve Flushing Meadows startuje poprvé od semifinálové porážky v roce 2016.

Finalista z roku 2014, jenž se postupně vrací do formy po dlouhé pauze zaviněné loňským zraněním zápěstí, vyřadil Němce Philippa Kohlschreibera 6:3, 6:2, 7:5.

Poražená finalistka z loňského roku Madison Keysová zdolala ve 4. kole Slovenku Dominiku Cibulkovou 6:1, 6:3.

Čtrnáctá nasazená Američanka, jež by letos v New Yorku ráda došla až na vrchol, triumfovala v dalším horkém dni za hodinu a 16 minut.

Keysová se mohla opřít o nebezpečný servis i tvrdou hru od základní čáry a při svém podání ztratila za celý zápas jen deset fiftýnů.

Cibulkové, která ve 3. kole vyřadila úřadující wimbledonskou šampionku Angelique Kerberovou, nedala příliš šancí na zvrat.

Slovenka se po brejku dostala ve druhém setu do vedení 3:2, Keysová ale okamžitě odpověděla a ziskem čtyř gamů v řadě zápas uzavřela.

Skončila také přemožitelka Petry Kvitové Aryna Sabalenková z Běloruska. Do čtvrtfinále ji nepustila Japonka Naomi Ósakaová, která vyhrála 6:3, 2:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude Lesja Curenková z Ukrajiny.