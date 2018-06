Zpět na scéně. Hadamczik zahájil svou misi u hokejové osmnáctky

PRAHA Po chladném víkendu zase vykoukne slunce a školáci dopoledne okupují minigolfové hřiště. Zatímco hlučná omladina si krátí čas před pátečním vysvědčením a koncem školního roku, o pár desítek metrů dál se odehrává i jeden velký začátek. Začátek další šichty Aloise Hadamczika u hokejové reprezentace, kterou si sezval na týdenní kemp do Kravař.

Šestašedesátiletý kouč jeden z úvodních tréninků absolvuje s deskami, na nichž má papírek se jmény hráčů. „Chcete mít ke klukům osobní vztah a neříkat jim: Hej, kdo jsi ty?“ vykládá Hadamczik.

„Je to jiné, než když je vidíte v novinách, v extralize nebo NHL, to hráče poznáte hned. Teď vám přijede 36 mladíků. Ale už se mi jména dostávají pod kůži,“ ujišťuje. Nejen z jeho slov nejspíš pochopíte, že protřelý trenér nedostal třetí šanci u českého áčka, ale u reprezentace do 18 let.

„Seniorský hokej je vyspělý, hráči jsou rychlejší. Mladí nemají zvládnuto spoustu taktických věcí ani dovedností,“ srovnává Hadamczik, jenž byl po konci v extraligové Kometě od února 2016 bez angažmá. „Když kluci udělají chybu, jsme tu od toho, abychom jim pomohli a spolupracovali. Nejsme tu, abychom se předváděli. Oni nám to potom vrátí dobrými výsledky.“

Úspěchy český mládežnický hokej vyhlíží podobně dychtivě jako seniorské áčko. Za posledních 12 roků dovezli čeští mladíci z mistrovství světa do 18 a 20 let jedinou medaili – stříbro z šampionátu osmnáctek v roce 2014.

Právě medailový odlesk může více zaujmout zámořské kluby při vyhledávání talentů do NHL. „Kdyby byly výsledky adekvátní, draftovaných (letos 11) může být víc,“ podotýká i Hadamczik.



I proto svaz – tedy nově Český hokej – právě jeho jako známého praktika angažoval k osmnáctce složené z hráčů ročníku 2001 a mladších.

Do kategorie, v níž začínají Češi zaostávat za světem. „Myslím, že v raném věku trénujeme víc než ostatní země. Když hráči přicházejí do juniorské soutěže, nemáme v ní kvalitu a těžká utkání,“ poznamenává nový kouč osmnáctky. Víc rozebírat mládežnické soutěže nechce. Naopak se zápalem vyjmenuje, které hokejové bažanty coby trenér popostrčil do kategorie dospělých.

I hráče ze současného výběru má nakoukané, jelikož se jezdil dívat na zápasy Salcburku, v jehož dresu hráli dorosteneckou extraligu Hadamczikovi vnukové Filip Hadamczik a Marcel Barinka. Druhý jmenovaný je i od neděle na kempu v Kravařích, kde se rodí nová osmnáctka.

Ještě před nástupem do funkce se Hadamczik vydal do Basileje, kde jeho budoucí svěřenci obstojně sehráli přípravný turnaj (výhra nad Švýcary a těsné porážky se Švédy, Finy a Rusy). „Zápasy byly vyrovnané,“ sděluje Hadamczik. „Ale těžko odhadovat. Je to, jako kdybyste se na stavbě ptali na to, jak bude vypadat střecha a přitom nemáte ani základy.“

S budováním úspěšného výběru pomáhají i známé tváře. Jako asistenty si někdejší kouč reprezentačního áčka vybral mistry světa Radka Bělohlava a Marka Židlického.

První velká výzva čeká Hadamczikův tým v srpnu na Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě, která se bude nově v pořádání prestižního turnaje střídat s Českem. „Nepojedeme se nikam jen zúčastnit. Naším cílem je dostat se co nejdál,“ velí kouč, jenž jako poslední dovedl dvacítku i áčko k medaili na mistrovství světa.

Na jaře může sbírku doplnit i ze šampionátu osmnáctek. Není však pro perspektivu českého hokeje podstatnější, aby se místo jednorázového úspěchu z týmu rekrutovali konkurenceschopní hráči pro áčko? „To je spojené. Když budeme hráče nutit, aby vyhrávali, připravíme je tím,“ tvrdí Hadamczik.