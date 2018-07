ZPÁTKY DO HISTORIE - MS 2010: Jak slovenské povstání odnesli mistři světa

PRAHA Byla to premiéra na velkém turnaji, kdy naopak Češi zůstali u televize. A fotbalové mistrovství světa 2010 v Jižní Africe nedopadlo pro Slováky vůbec zle, přes úřadující šampiony došli do osmifinále. Ale v paměti zůstalo i dusno a protest.

Pomalu kráčel po trávníku pod strmými tribunami působivého Ellis Parku v Johannesburgu, původně ragbyového stadionu. Přes nekonečné troubení vuvuzel k němu doléhalo nadšené skandování, fanoušci v ochozech byli na nohách a nad hlavou drželi vlajky.

Kdo ví, co všechno v tu chvíli Vladimír Weiss skutečně vnímal? Byl dojatý, v očích se mu leskly slzy. A chvíli nato pravil: „Je to tak neuvěřitelné. Po narození mého syna můj nejšťastnější den v životě.“

Tehdy, před osmi lety, vedl slovenskou reprezentaci a podepsal se pod největší fotbalový úspěch od rozdělení federace. Slováci hráli poprvé na závěrečném turnaji, v posledním zápase základní skupiny skolili úřadující šampiony z Itálie a postoupili do osmifinále, mezi nejlepších šestnáct na světě.

„My jsme ještě mladá republika a podobný zážitek jsme moc potřebovali. Je to moc důležité pro budoucnost celého Slovenska,“ pokračoval Weiss.

Byl to divoký zápas. Nejlepší střelec slovenské historie Róbert Vittek dal dva góly, ale ani to by nestačilo. Rozhodl šťastný náhradník Kamil Kopúnek po dvou minutách na hřišti prvním dotykem s míčem. Slováci vyhráli 3:2. Proto to nadšení, ta euforie.

Velké vítězství ale orámovaly velmi napjaté chvíle.



„Válka“ s domácími novináři

Když hráči po zápase procházeli kolem slovenských píšících novinářů, nasadili nepřítomné pohledy a míjeli je bez jediného slova. Brankář Ján Mucha promluvil krátce aspoň do kamer, Marek Hamšík, jenž už tehdy hrál a stále hraje za Neapol, líčil pocity jen italským reportérům.

Po triumfu následoval tichý protest.

„Byli jsme za břídily, kteří udělali Slovensku jen ostudu. Je kritika, ze které si něco vezmete a která vás povzbudí dál. A pak taková, která vás má srazit dolů. Musí existovat nějaká míra, proto jsme se tak rozhodli,“ vysvětloval o den později útočník Stanislav Šesták.

Vztah mezi slovenskými reprezentanty a zejména píšícími novináři se vyhrotil, jak sílila kritika po zlém vstupu do turnaje.

Slovensko čekala velká premiéra po úspěšné kvalifikaci, v níž za sebou nechalo i Česko. Stovky fanoušků cestovaly tisíce kilometrů.

Jenže hned první zápas proti Novému Zélandu se pokazil v nastavení, kdy si Slováci nechali vzít vítězství. Paraguayi podlehli, když měli jedinou střelu na branku.

Hamšík, ač nosil kapitánskou pásku, ještě nebyl tím správným vůdcem jako předloni na Euru 2016 ve Francii. Nedráždil ani tak účesem dikobraza nebo tetováním, ale fanoušci mu tehdy vyčítali málo srdce a výtky přišly i od spoluhráčů. Ale hříchů bylo celkově víc.



Jak napětí houstlo, trenér Weiss na jedné tiskové konferenci nečekaně odhrnul mikrofony a nasupeně zamumlal: „Buzer... vyjeba...“ Dalšímu reportérovi údajně vyhrožoval. A při jednom tréninku svištěly tři prudké míče k novinářům na tribunku uprostřed hřiště, i když se zrovna trénovala střelba na branku. Nechtěně?Každopádně se tým po mdlém úvodu turnaje vzepjal, až se zrodil historický výsledek.

Italové skončili už ve skupině

Slovenské povstání odnesli Italové. Bídně dopadl i další finalista z roku 2006. Francie také ztroskotala v základní skupině a ještě se ztrapnila. Tým se rozhádal, stávkoval, vzbouřil se proti slabému trenérovi Raymondu Domenechovi, útočník Nicolas Anelka mu sprostě vynadal, protest vedl kapitán Patrice Evra.

„Je krásné, že si lidi budou z tohohle turnaje pamatovat dvě věci – mistra světa a fakt, že my jsme odmítli trénovat,“ poznamenal ironicky legendární záložník Zinedine Zidane, jenž po stříbru na předchozím turnaji skončil.

O Francii byla řeč, tak teď ještě mistr světa. Španělé, úřadující evropští šampioni, porazili ve finále Nizozemce v prodloužení, jediný gól dal ve 116. minutě Andrés Iniesta. V zápase padlo hned třináct žlutých karet a jedna červená. Bronz brali Němci.

A pro úplnost: osmifinále zůstalo slovenským maximem, i když v něm nehráli špatně, působili sebevědomě a vytvořili si i velké šance. Stejně jako Brazilce v následném čtvrtfinále také je zastavili Nizozemci. Vedli už 2:0, první z gólů dal Arjen Robben, typickou kličkou do středu hřiště a prudkou ranou k tyči. Vittek snížil z penalty až ve čtvrté nastavené minutě. To už bylo příliš pozdě.