ZPÁTKY DO HISTORIE - MS 1986: Maradonova ‚boží ruka‘ a zkamenělí Angličané

PRAHA Pod žhavým mexickým sluncem se až na výjimky hrál v roce 1986 pohledný fotbal. Argentinu dovedl k druhému titulu Diego Maradona. Na šampionátu ale ukázal nejen líc, ale i rub svých mimořádných schopností.

Co mají krom anglického dresu společného fotbalisté Reid, Beardsley, Fenwick, Butcher a Shilton? Nešťastné pětici se dostalo neblahé cti asistovat nejkrásnějšímu gólu v dějinách MS.

Argentinec Diego Maradona mezi nimi prolétl s míčem na noze jako ještěrka mezi kameny a po šedesátimetrovém slalomu elegantně zavěsil. Jihoameričané po nádherné akci vedli, soupeři bědovali: Toho chlapa nešlo vůbec zastavit!



„Kdo nevěří, ať to zkusí, já už znovu nechci, děkuju pěkně,“ postěžoval si ponížený obránce ostrovanů Terry Butcher na 55. minutu čtvrtfinále, jež nakonec nakopla Argentinu až k vítězství na šampionátu. Hlavní postavou tohoto triumfu byl v roce 1986 nový král fotbalu – Maradona.

Svět nad jeho krásným gólem jásal, a v tu chvíli snad i zapomněl, že ten božský Diego má i temnou stránku své osobnosti. Vždyť pouhé tři minuty před potleskem davů za ukázkový slalom vstřelil podsaditý Argentinec gól, za který mu naopak všichni spílali.

Jak se to přihodilo?

Maradona zužitkoval minelu Steva Hodge a nenápadným volejbalovým lobem „přehlavičkoval“ brankáře Shiltona. Angličané protestovali, Argentinci chvíli váhali, a pak se jali objímat radujícího se exekutora.

Nikdo z nich se z toho podvodu ani nezarděl, navíc to po zápase Maradona korunoval blábolením o zásahu nadpozemských sil. Trvalo léta, než přiznal, že první argentinskou branku nedocílila ruka „boží“, ale jeho.



Mimochodem, co na to rozhodčí? Hlavní sudí Alí bin Násir z Tuniska si ruky nevšiml a nedbaje protestů gól uznal. Pomezní Bulhar Dočev, který měl kritický moment nejvíc na očích, po čase vzpomínal, že se mu někdejší Maradonův výskok po míči příliš nezdál, ale neozval se. Proč?

„Hlavní se mě na názor neptal.“ Proč ho tedy neoslovil sám? Tehdy prý nebylo zvykem, aby pomezní sudí diskutoval s hlavním o jeho rozhodnutích.

„Každopádně mi tím gólem Maradona zničil život,“ posteskl si arbitr, jemuž navždy zůstala nálepka toho, „kdo neodmával boží ruku.“

Brankostroj jménem Maradona mezitím jel dál a na mexickém turnaji ho už nikdo nezastavil.

V následném semifinále de facto sám vyřadil Belgii dvěma zásahy do Pfaffovy sítě, jen v boji o titul nechal trochu té slávy i ostatním spoluhráčům v modrobílém dresu.

Před 114 tisíci diváky na Aztéckém stadionu porazili Němce 3:2 a podruhé se stali mistry světa. Nebyli jedinými favority. Brazilci opět přitančili na šampionát krásnou fotbalovou sambou a opět předčasně narazili. Tentokrát v dechberoucím souboji až na penalty s mistry Evropy z Francie, jejichž ozdobou byla mušketýrská záloha Giresse, Tigana, Fernández i s d’Artagnanem Michelem Platinim.

Vůbec se pod tím žhavým mexickým sluncem hrál pohledný fotbal – příjemně překvapil dánský nováček, v jehož řadách čarovala dvojice Michael Laudrup a Preben Elkjaer-Larsen.

Nad jejich síly byl až španělský výběr. Ostrostřelec Realu Madrid Emilio Butragueňo je možná až příliš krutě vypráskal z turnaje čtyřmi brankami. Padaly v té zemi Aztéků i moc pěkné góly, nejen od Maradony.

Srdce každého fandy dodnes jistě zaplesá při vzpomínce na nůžky Manuela Negreteho, jimiž domácí Mexičan prostřelil bulharského brankáře. Jak? „Levitací“ v horizontální poloze.

Hanbou šampionátu byla jednoznačně Uruguay, jejíž hráči spíš než do míče kopali do soupeřových holení. Například Batista byl sudím vykázán do sprch již ve druhé minutě zápasu!

Tam pak mohl smýt pot za jedinou energii, kterou na hřišti vynaložil na likvidaci Skota Strachana. Však také vyřazení Jihoameričanů v osmifinále nikdo moc neželel.

Černého Petra největšího zklamání si po šestigólové kanonádě od Sovětského svazu vytáhli Maďaři. Jako první se díky excelentní kvalifikaci do Mexika dostali, leč i jako první zjistili, že šampionát pro ně předčasně skončil. Na hodně dlouho. Po mexickém fiasku se tato v minulosti slavná fotbalová země už nikdy na žádný závěrečný turnaj nedostala.

Naopak Maročané po senzačním postupu z prvního místa základní skupiny vydali světu důležité poselství: odteď už musíte s africkým fotbalem vážně počítat.