ZPÁTKY DO HISTORIE - MS 1982: Velký comeback ‚Velkého Itala’ Paola Rossiho

PRAHA Čtyřiačtyřicet let trvalo, než se mohla Itálie opět radovat z mistrovského titulu. Španělský šampionát se v roce 1982 vrátil ke krásné fotbalové hře. My jsme k ní však moc nepřispěli.

Zápletku jak z Kunderova Žertu měl pohnutý příběh ostrostřelce Paola Rossiho. Než nastoupil v březnu 1980 v dresu Perugie k ligovému zápasu s Avellinem, přitočil se k němu spoluhráč a nenápadně utrousil: „Máš něco proti remíze?“

„Když dám dva góly, tak proč ne?“ opáčil se smíchem hlavní hrdina příběhu. Ta věta ho pak málem stála kariéru.

Čtyřiadvacetiletý reprezentant uvízl v síti rozsáhlého vyšetřování podezřelých sázek na zápasy italské fotbalové ligy. Do obřího korupčního skandálu se namočilo více klubů a řada špičkových hráčů. Tvrdému trestu neušel ani Rossi: tříletý dištanc, posléze snížený na dva roky. Za tu jednu nešťastnou větu pronesenou před ligovým mačem.

„Vždyť to byl jen vtip!“ hájil se zdrcený hráč. Vyšetřovatelé mu nevěřili, neboť ten zápas skutečně skončil remízou 2:2 a dvě domácí branky si připsal na své konto – Paolo Rossi. Ať je to, jak je, dnes už fotbalový důchodce skálopevně trvá na své nevině. „Nikdy jsem žádný úplatek za zmanipulovaný zápas nepřijal,“ hájí se.

Po dvouleté pauze, během níž suspendovaný útočník tvrdě trénoval, si na něj překvapivě vzpomněl kouč squadry azzury Enzo Bearzot. Bylo riskantní nominovat na šampionát ve Španělsku hráče bez dostatečné zápasové zátěže, ale on to riziko podstoupil a nelitoval.

Rossi sestřelil hattrickem Brazilce

Vděčný Paolo mu nečekanou důvěru vrátil i s úroky: hattrickem do sítě favorizované Brazílie, dvěma semifinálovými góly do polské svatyně a nakonec bonusem nejsladším – titulem mistra světa pro Itálii! Dlouhých čtyřiačtyřicet let trvalo, než se země pod Apeninami opět mohla radovat z dobytí fotbalového trůnu.

Klíčovou postavou nového triumfu se stal znovuzrozený Paolo Rossi, střelec prvního gólu finále. A s ním ale také další legendy: brankář Zoff, obránci Bergomi, Scirea, záložník Tardelli a další borci v modrých dresech.

Západní Němci, jejich fináloví soupeři, neměli na titul nárok. Jednak pro tři italské góly, na něž nedokázali odpovědět víc než jednou brankou, ale také proto, že snad zasáhla i fotbalová spravedlnost. Minimálně za tu divadelní etudu, již předvedli v základní skupině v souboji s Rakouskem na téma „my vám dáme gól, a pak si nebudeme dělat potíže“.

Televizní diváci zuřili a ochozy gijonského stadionu El Molinón vytrvale pískaly nad devadesátiminutovou komedií spřátelených souborů, jež oběma pohodlně zajistila postup do čtvrtfinálových bojů na úkor podvedeného Alžírska.

Dobře, v semifinále předvedli Němci v souboji s Francií excelentní výkon. Tam si však reputaci zase notně pošramotil brankář Schumacher svým nepochopitelně brutálním karate výskokem, po němž zůstal obránce Battiston v bezvědomí. Nebyl to hezký pohled.

Po letech se na turnaj probojovalo i Československo, zanechalo však hodně rozpačitý dojem, zvláště po úvodní plichtě s Kuvajtem. Trenér Vengloš hlásal, že „není slabých soupeřů“, ale tady se šeredně spletl.

K poražení podprůměrného výběru ze země šejků nám nestačila ani darovaná penalta, již Panenka bezpečně proměnil. Propagační střela Fujsala Dachila následně vylekala nepozorného brankáře Hrušku a stanovila konečný výsledek ostudně nemastného neslaného trápení. Anglii jsme pak „věnovali“ dva laciné góly, první jsme dostali s notným přispěním dalšího našeho brankáře Semana a druhý si dal do vlastní sítě obránce Barmoš.

Do třetice s Francií jsme si chvíli malovali, že by nás případná výhra mohla poslat i dál, ale tento pošetilý sen přeťal půl hodiny před koncem Didier Six, když překonal Stromšíka, již třetího borce v naší brance.

Panenka sice penaltou opět spolehlivě vyrovnal, ale Amoros v poslední minutě vyhlavičkoval z brankové čáry Bičovského střelu a definitivně rozhodl, že předčasně si sbalíme kufry my. V hodnocení naší účasti na MS si vystačíme se strohou statistikou: jako jediní ze čtyřiadvaceti účastníků jsme nedali gól ze hry.

Ani „bílý Pelé“ nepomohl

Ztracený titul každopádně oplakali Brazilci, po dvou mizerných šampionátech přijel trenér Telé Santana se silným výběrem jak z Pelého časů. Hlavní hvězdou v kanárkovém dresu byl bezpochyby Zico, jehož nazývali „bílý Pelé“.

„Jeho výkon oloupil miliony diváků o spánek. Díky,“ vysekl mu poklonu po jednom zápase sám trenér. Jenomže ani Zico, ani jeho spoluhráči Sócrates, Falcao a další neměli štěstí, zvláště v již zmiňovaném souboji s Italy, kteří je díky Rossiho střelecké potenci nepustili do finále.

Obhájci prvenství z Argentiny zklamali herně, ale překvapili číslováním dresů podle abecedního pořadí jmen hráčů. Tak se stalo, že záložník Ardiles hrál v poli s jedničkou na zádech.

Desítka však za každých okolností připadla nové hvězdě, na niž dychtivě čekal celý svět. Štírek jménem Diego Armando Maradona orámoval svůj debut na šampionátu dvěma zásadními kopy.

Tím prvním nádherným z třiceti metrů orazítkoval v úvodním zápase turnaje břevno belgické branky, a tím druhým hanebným zásahem kopačkou do břicha Brazilce Batisty si po právu vysloužil červenou kartu. Na rozloučenou, poražená Argentina jela předčasně domů. Diegův čas zkrátka teprve přijde...