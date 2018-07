ZPÁTKY DO HISTORIE - MS 1954: Bernský zázrak aneb Když si favorit vybere slabší chvíli

PRAHA I na špičkový tým přijde někdy slabá chvilka. Favorizovaní Maďaři si ten luxus „dopřáli“ v nejméně vhodnou chvíli: ve finále se Západními Němci na MS 1954 ve Švýcarsku.

Když dnes Němci vyhrají významný fotbalový turnaj, uznale se jim zatleská, ale jinak se žádné velké vzrušení nekoná. Od Německa se tak nějak čeká, že bude pravidelně vyhrávat, jak ostatně kdysi lakonicky připomněl Garry Lineker svou známou definicí fotbalu.

V červenci 1954 to ale byl naopak obrovský šok, když Západní Němci ve finále mistrovství světa ve Švýcarsku překvapivě porazili Maďarsko 3:2. „Jak je to možné?“ ptal se užasle svět, že jedenáctka složená tehdy z ne příliš známých jmen pokořila fenomenální brankostroj, který Maďaři čtyři roky precizně budovali a od něhož se nic jiného než titul nečekalo?

Jistě, Fritz Walter či například Helmuth Rahn byli výteční hráči, ale proti útočnému spřežení Puskás, Kocsis, Hidegkuti dirigovanému ze zálohy famózním Bozsikem neměli mít podle papírových předpokladů sebemenší šanci. Notabene, když jim ti samí Maďaři pár dní před tím uštědřili ve skupině osmigólovou nadílku.

Tým vedený Gusztavem Sebesem tehdy neměl - světe, div se -vážnější konkurenci. Předváděl na svou dobu neobyčejně moderní styl, který časem rozvinula Brazílie systémem 4 - 2 - 4, pak Nizozemci „totálním fotbalem“ a do dokonalosti vybrousila nedávno Barcelona v rytmu „tiki-taka“.

Do Švýcarska přijeli hráči od Dunaje s bilancí 32 zápasů bez porážky i se skalpem hrdého Albionu, jemuž uštědřili šesti góly historicky první prohru v jeho vlastním svatostánku v londýnském Wembley.

Leckdo nad nečekaným výsledkem šampionátu pak dumal, po letech se dokonce vyrojily nepotvrzené spekulace o dopingu v německém týmu, ale příčina selhání Maďarů a triumfu Němců bude spíš někde jinde. Za prvé: Ferenc Puskás, největší hvězda maďarského výběru, dal sice ve finále gól, ale po předchozím zranění nebyl úplně fit.

„Neměl jsem Feriho stavět,“ vzal pak vinu na sebe trenér Sebes. Za druhé: obávaný hlavičkář Sándor Kocsis, s 11 zásahy suverénně nejlepší střelec turnaje, pohořel na německém brankáři Tonim Turkovi, chytajícím v klíčovém duelu v životní formě.

Pak tu byl třetí podstatný faktor: únava. A ta víc dopadla na Puskáse a spol. i důsledkem podivného pravidla, jež FIFA stanovila pro play off: v jedné části pavouka si to rozdali vítězové základních skupin, v opačné části spolu bojovali druzí postupující. Maďarům se tak do cesty postavilo to nejkvalitnější, co turnaj nabízel.

Ve čtvrtfinále vyprovodili čtyřmi brankami Brazílii. Nezvykle tvrdé utkání mělo mít dodnes záhadami opředenou dohru v podobě hromadné rvačky hráčů v potemnělých útrobách bernského stadionu Wankdorf.

I obhájci titulu z Uruguaye si odvezli domů čtyřku, ale až po prodloužení nesmírně dramatického a kvalitního boje, označovaného jako předčasné finále. Ten zápas vzal také Maďarům nejvíc sil, jež jim pak chyběly ve skutečném boji o titul. Němci v tu samou chvíli v pohodě smetli Rakušany 6:1.

Hluboko ve stínu všech těchto dramat zůstala první poválečná účast československého týmu na závěrečném turnaji ve Švýcarsku. Dva góly v naší síti od Uruguayců byly ještě milosrdné, ale pak jsme jich dostali dalších pět v zápase s Rakouskem a bez jediné vstřelené branky odjeli tiše domů. Zoufalou útěchou budiž, že oba naši přemožitelé to dotáhli docela vysoko, až do boje o třetí místo.

Ani Maďarům se neodjíždělo lehko. Na zpáteční cestě raději vystoupili z vlaku na budapešťském předměstí Kelenföld, aby nemuseli zhrzeným fanouškům na oči a popuzeným papalášům vysvětlovat lapsus s kapitalistickým soupeřem.

Ten úžasný tým jakoby symbolicky pohřbí o dva roky později krvavě potlačené protikomunistické povstání, po němž se pár jeho hráčů rozuteče po Evropě. Ferenc Puskás najde druhou mízu v dresu madridského Realu.

Nečekaní mistři světa se naopak za svůj „bernský zázrak“ doma dočkají bouřlivých ovací. „Naše města jsou stále plná rozvalin, ale už zase něco znamenáme. Aspoň ve fotbale,“ zajásal devět let po válce západoněmecký tisk.