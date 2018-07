ZPÁTKY DO HISTORIE - MS 1950: Brazilský žal na domácí půdě a tichá radost vítěze

PRAHA V roce 1950 Brazílie toužila získat titul, leč na domácí půdě se nestala prorokem. Zlatou Niké podruhé získala Uruguay, Československo se pět let po válce na MS nepřihlásilo.

Stadion Maracaná, zbrusu nová pýcha Ria de Janeiro, v tu chvíli připomínal obří železobetonovou hrobku. Desetitisíce lidí zůstaly po závěrečném hvizdu stát s nepřítomným výrazem ve tváři. A když po dlouhé době se slzami v očích stadion opustili, zůstala v ochozech čtyři bezvládná těla: dva fanoušci spáchali na místě sebevraždu a dalším dvěma selhalo srdce.

Ze žalu, že se Brazílie nestala prvním poválečným mistrem světa ve fotbale. Že v závěrečném zápase šampionátu na domácí půdě nedokázala porazit Uruguay a že se právě ten den neprosadil ani její kanonýr Ademir, s devíti zásahy nejlepší střelec mistrovství.

Naopak. Díky brankám Juana Alberta Schiaffina a Alcidese Ghiggii se ze zisku Zlaté Niké po dvaceti letech opět radovala malá země ležící u ústí Ria de la Plata. No, tu radost si Uruguayci nechali raději na doma, Brazilce v jejich smutku nebylo radno provokovat.

Šéf světového fotbalu Jules Rimet stál po finálovém zápase bezprizorně na kraji hřiště i s trofejí pro vítěze. Žádné fanfáry, žádné ovace, žádná čestná stráž ani hymny: „Očima jsem rychle hledal kapitána hostí Varelu.“

Jakmile ho spatřil, okamžitě mu předal zlatou sošku, poplácal ho po zádech a pak oba zmizeli v útrobách toho přesmutného stadionu, aby nezavdali příčinu k podrážděným násilnostem.

Pět let po skončení druhé světové války se nejvýznamnější fotbalový turnaj planety vrátil opět na jihoamerický kontinent. Brazílie pojala své hostitelství v roce 1950 velkoryse. Opravila některé stávající stadiony a postavila nové, včetně dvousettisícového chrámu jménem Maracaná, byť v době konání turnaje ještě nedokončeného.

Stejně svědomitě se trenér Flavio Costa pustil i do budování silného týmu, který s přehledem postoupil do závěrečné skupiny čtyř zemí, jež si to rozdaly o titul. V hracím systému, jaký se už nikdy v historii MS neopakoval, deklasovali Brazilci Švédy sedmi a Španěly šesti brankami. Jejich poslední soupeř, takticky bezchybní Uruguayci, si to vzal k srdci a pojistil obranu, za níž odchytal i nemožné famózní Roque Máspoli.

„Bůh stál na naší straně,“ shrnul to lakonicky Obdulio Varela, kapitán výběru ve světle modrých dresech.

Stejně jako před dvaceti lety v Uruguayi, i nyní se do boje o světový primát nakonec pustilo jen třináct ze šestnácti nominovaných zemí. Československo, podobně jako třeba Polsko či Francie, si ještě netrouflo se přihlásit. Dalo se to pochopit, poválečné rány se hojily pomalu a bolestně.

Kdo se ale konečně uvolil přijet na MS, byla Anglie, která vzbudila náležitou pozornost. Hlavně ostudnou jednogólovou prohrou s Američany, outsidery turnaje, o nichž se předtím ostrované posměšně vyjadřovali, že se spolu s Eskymáky nikdy nenaučí kopat do míče.

A když o tři roky později vyprovodí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley šestigólovou fackou i nově se rodící zázračný maďarský tým, pochopí konečně britští hráči, že hrát si před válkou na „splendid isolation“ byla hloupost.

A Brazilci? Ti na svůj žal časem zapomenou a za osm let zahájí svým prvním titulem éru hegemona světového fotbalu. Jen doma jim nebude souzeno tančit vítěznou sambu.

Čtyřiašedesát let po tragické prohře na Maracaná zažijí na dalším brazilském šampionátu ještě větší potupu: sedm gólů od Němců...