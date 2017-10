Zničený sparťan Zahustel: Nezasloužili jsme si dneska s Plzní prohrát

Fotbalista Sparty Ondřej Zahustel považuje domácí prohru 0:1 s Plzní ve šlágru 10. ligového kola za nezaslouženou. O to více ho další bodová ztráta Pražanů mrzí, litoval vlastní zahozené šance i neodpískaných penalt.

„Bolí to hodně, protože jsme je tlačili a nezasloužili jsme si prohrát. Ale hraje se na góly a ten dali oni. Bolí to však hodně,“ prohlásil Zahustel po utkání. „Podali jsme dobrý výkon, měli jsme šance na to to otočit. Dali jsme do toho všechno, ale neměli jsme štěstí, které měla Plzeň,“ dodal.



Sám měl velkou příležitost v 68. minutě, kdy po centru Tomáše Rosického hlavičkoval, ale brankář Matúš Kozáčik ho vychytal. „Počkal jsem si na zadní tyči, kam to Rosa skvěle dal. Ještě jsem to trefil o zem, aby to chytlo rychlejší skluz. To se mi povedlo, ale dal jsem to málo k tyči a Kozáčik to stihl vytáhnout,“ popisoval Zahustel.

„Možná ta má šance byla klíčová, mohlo to být 1:1 a nakoplo by nás to. Měli bychom dost času na obrat. To se musí dávat,“ přiznal sebekriticky šestadvacetiletý bek.

Byl také v první půli u sporného momentu, kdy jeho centr zasáhl ruku Jana Kopice, ale sudí Radek Příhoda to neposoudil jako penaltu. Vzápětí Daniel Kolář vstřelil jediný gól utkání. „Tu ruku jsem pravděpodobně trefil. Podle mě ruka byla, ale rozhodčí to nepískl, takže penalta nebyla. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ konstatoval Zahustel.

Sparta po prohře ztrácí na vedoucí Plzeň už 15 bodů a v tabulce je na šesté pozici. „Víme, že ztrácíme 15 bodů, ale my se musíme koukat sami na sebe. Musíme skončit v tabulce co nejvýše to půjde. Tam, kde teď Sparta je, tam rozhodně nepatří. Musíme bojovat za dres, co máme na sobě,“ prohlásil Zahustel.

„Musíme vyhrát, chytnou šňůru čtyř pěti výher a pak to půjde. Musíme mít hlavy nahoře, pořád máme před sebou hodně zápasů. Hlavně je třeba předvádět takové výkony pravidelně. Ve sportu je všechno možné, stát se může cokoli, ale Plzeň je teď v laufu, má k tomu potřebné štěstí, takže to má teď ve svých rukou,“ připustil, že Sparta bude Plzeň už nahánět jen těžko.