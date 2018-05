Zničen, zdolán, překonán. Ovečkin lepší Crosbyho a může snít o Stanley Cupu

PRAHA Nakonec to dokázali. Hokejisté Washington Capitals prolomili pittsburskou kletbu a poslali rivala na dovolenou. Jevgenij Kuzněcov zasunul v prodloužení šestého utkání puk mezi betony brankáře Murrayho a rozhodl o postupu svého týmu do finále Východní konference. Tam se klub podívá potřetí v historii.

Výhra 2:1 v prodloužení nad Pittsburghem je však pro tým z metropole Spojených států mimořádná z mnoha dalších důvodů.

Ten, který všechny fanoušky napadne jako první, je souboj kapitánů. Alexandr Ovečkin versus Sidney Crosby. Od chvíle, kdy se v roce 2005 stali ofenzivními chloubami svých tápajících mužstev, představují jejich vzájemné souboje vrcholy každé sezony.

A co teprve v play off. Oba týmy se ve vyřazovacích bojích potkaly za tu dobu celkem čtyřikrát a až na čtvrtý pokus se radovala Ovečkinova parta. „Je to skvělý pocit. Nikdy jsem v téhle situaci nebyl a hodlám si to užít,“ jásal 32letý Rus.

Penguins byli prokletým soupeřem v play off i před začátkem Ovečkinovy éry ve Washingtonu. Od roku 1991 sehráli Capitals s neoblíbeným soupeřem 11 sérií. Úspěšná byla doposud jen jedna, z jara 1994.

„Je jedno, co bylo dřív. I když to samozřejmě moc dobře víme, musíme držet při sobě. Navzájem si věříme,“ vypíchl týmového ducha „Alexandr Veliký“.

Obhájce Stanley Cupu z Pittsburghu pomýšlel na třetí triumf v řadě, což se naposledy povedlo na začátku 80. let legendární dynastii NY Islanders (ta zvítězila dokonce čtyřikrát za sebou).

Penguins ovšem nebyli od prodloužení série do sedmého zápasu daleko. V utkání dotahovali jednobrankovou ztrátu, hosty totiž poslal do vedení Chiasson po povedeném pasu Nathana Walkera, australského útočníka, který vstoupil do dospělého hokeje v dresu Vítkovic. Nastoupil k vůbec prvnímu utkání v play off NHL.

Sestřih šestého utkání série mezi Pittsburghem a Washingtonem:

Vyrovnání se diváci v PPG Paints Areně dočkali ještě ve druhém dějství zásluhou Krise Letanga. V posledních sekundách základní hrací doby mohl odstartovat washingtonské veselí Jakub Vrána, poskakující kotouč ale na hranici brankoviště nezkrotil.



V nastavení pak stadion Penguins zklamaně vydechl, když rána mladíka Jakea Guentzela skončila jen na tyči. Přišla řada na Washington.

Alexandr Ovečkin se na obranné modré zmocnil puku, neváhal a namířil přihrávku na rozjetého Kuzněcova. Ten pláchnul obránci soupeře a měl proti sobě poslední překážku - brankáře Murrayho. I na něj vyzrál.

Kapitán Washingtonu Alex Ovechkin (8) a centr Pittsburghu Jevgenij Malkin (71) po šestém duelu semifinále Východní konference.

„Nebudu lhát, ten pocit je skvělý,“ nechal se unášet emocemi střelec rozhodujícího gólu série. Jeho trefa posunula Capitals do finále konference, kde budou čelit rozjeté Tampě.



„Nemůžu se dočkat dalšího zápasu,“ vyhlašoval vysmátý Ovečkin, držitel nespočtu individuálních rekordů klubu.



Jenže kam se počiny jednotlivce hrabou na týmový úspěch. Washington byl nejblíže vrcholu v roce 1998, kdy dokráčel až do finále. V něm byl nad jeho síly Detroit, který smetl soka ve čtyřech zápasech.

K finálové účasti sice ještě vede dlouhá a klikatá cesta, dá se ale říct, že parta z hlavního města USA už přemohla svého největšího strašáka - Crosbyho Pittsburgh.