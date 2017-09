Změna na poslední chvíli? O Jágra se zajímá zraněními zmítané St. Louis

PRAHA Hokejista Jaromír Jágr nakonec možná přece jen začne sezonu v NHL. Generální manažer St. Louis Blues Doug Armstrong totiž ve čtvrtek na tiskové konferenci překvapivě oznámil, že se o něj klub kvůli několika zraněním v týmu zajímá.

Jágr měl v sobotu nastoupit za Kladno, protože už ztrácel naději, že se ještě dočká zajímavé zprávy ze zámoří. Jenže St. Louis se zranil důležitý útočník Robby Fabri, který kvůli potížím s kolenem bude možná muset vynechat celou sezonu.

Kromě toho jsou na marodce další dva forvardi - Patrik Berglund, který se bude léčit minimálně do prosince, a Alexander Steen.

To vypadá pro Jágra hodně nadějně.

„S těmito ztrátami se budeme muset vypořádat. Jágr je skvělý hráč. Patří do skupiny hokejistů, o kterých jsme se v klubu interně bavili,“ řekl Armstrong.

Jenže podstatnou záležitostí celé transakce může být i finanční stránka. St. Louis totiž mají poměrně málo místa pod platovým stropem. Momentálně na Jágra zbývá 2,2 milionu dolarů. Při předchozích jednáních s dalšími potenciálními zájemci byl právě ekonomický aspekt klíčový. Nikdo české 68 nenabídl tolik, kolik si představovala. Bude to stačit tentokrát?

Jágra by mohlo přesvědčit, že by vzhledem ke zranění trojice forvardů mohl dostávat poměrně dost prostoru na ledě. Navíc by mohl nastupovat ve formaci s krajanem Vladimírem Sobotkou, jenž mu dělal centra už v reprezentaci, kde jejich spolupráce fungovala.

Jasněji o všem může být už v pátek dopoledne, kdy má Kladno trénink před sobotním zápasem proti Přerovu. V něm měl Jágr nastoupit. Pokud bude jednání se St. Louis vážné, je pravděpodobné, že se na ledě nakonec neobjeví.

Nová sezona NHL startuje ve středu 4. října a mezi čtyřmi úvodními zápasy je i jeden hodně zajímavý: obhájci Stanley Cupu z Pittsburghu přivítají St. Louis. Bude u toho i Jágr?