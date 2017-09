Zázrak se nekonal. Zlínské zničil v Moskvě nejrychlejší hattrick v historii Evropské ligy

MOSKVA Fotbalisté Zlína ve 2. kole Evropské ligy prohráli na hřišti Lokomotivu Moskva 0:3. Zasloužil se o to portugalský záložník Manuel Fernandes, který už v 17. minutě zaznamenal hattrick. Šlo o vůbec nejrychlejší tři góly jednoho hráče v Evropské lize od začátku zápasu.

Zlín se sice snažil s výsledkem něco udělat, měl 15 střeleckých pokusů, v koncovce se mu však nedařilo. Po dvou kolech má na kontě jediný bod a žádný vstřelený gól. Ve skupině F je po dnešní bezbrankové remíze mezi Šeriffem Tiraspol a Kodaní na posledním místě .

Ráz utkání mezi vítězi českého a ruského poháru udal již úvod. Stoper Gajič po 60 vteřinách hry nezvládl souboj s ruským reprezentantem Alexejem Mirančukem, při snaze odkopnout míč ho trefil ve vápně do obličeje a sudí po krátkém váhání správně nařídil pokutový kop. Penaltu s přehledem proměnil Fernandes.

„Dali jsme se na studium vysoké školy, jsme žáci a máme právo na chyby. Jen těmi se člověk posouvá dál. My jich dnes bohužel udělali v prvních 17 minutách hodně a soupeř má takové hráče, kteří to potrestají. Pro nás to bylo velmi užitečné, hráči se s takovou kvalitou u nás jen tak nesetkají,“ hodnotil utkání pro ČT Sport trenér Bohumil Páník.



Lokomotiv Moskva vs. Zlín: Manuel Fernandes střílí druhý gól zápasu. L. Moskva vs. Zlín: Manuel Fernandes (uprostřed) přijímá gratulace.

V šesté minutě přišla další rána po portugalské spolupráci. Mistr Evropy Éder našel při brejku Fernandese a ten střelou k bližší tyči zvýšil na 2:0. A v 17. minutě Fernandes završil hattrick po asistenci Mirančuka. Rychleji od úvodního hvizdu ještě žádný hráč v Evropské lize tři branky nedal. Dosavadní rekord držel s 28 minutami Stefanos Athanasiadis z PAOK Soluň z roku 2014.



Fernandesův hattrick za 15 minut jen těsně zaostal za nejrychlejším tříbrankovým zápisem v Evropské lize během hry, o který se mezi 61. a 72. minutou postaral Claudiu Keserü v dresu Steauy Bukurešť také v roce 2014.

Lokomotiv Moskva - Fastav Zlín 3:0 (3:0) (utkání 2. kola základní skupiny F fotbalové Evropské ligy) Branky: 2. z pen., 6. a 17. Fernandes. Rozhodčí: Evans - Thomas, Bird (všichni Wales). ŽK: Vukadinovič, Jiráček (oba Zlín). Diváci: 10.065. Lokomotiv: Guilherme - Ignatěv (88. Rotenberg), Pejčinovič, Kverkvelija, Lysov - Fernandes, I. Denisov, Tarasov, Farfán (46. Anton Mirančuk) - Éder, Alexej Mirančuk (78. Kolomejcev). Trenér: Sjomin. Zlín: Dostál - Matejov (65. Kopečný), Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Traoré, Jiráček, Vukadinovič - Železník (46. Mehanovič), Diop (79. Beauguel). Trenér: Páník.

„Řekli jsme si, že chceme dobře vstoupit do utkání a stal se přesný opak. Když v 6. minutě prohráváte 0:2, tak je to těžké,“ prohlásil levý obránce Zlína Daniel Holzer. „Nezachytili jsme náběhy hráčů. Chtěli jsme dostupovat krajní hráče, ale oni to dali dvakrát za obranu a hráči nebyli nabraní. Fernandes byl šikovný na míči, dynamický, s přehledem to uklízel.“

Zlín se z raketového nástupu domácích oklepal a několikrát zazlobil v útoku. Diop ale nedokázal přesně přihrát Ekpaiovi, který mohl mířit do odkryté branky. Traoré v dobré pozici pálil nad, stejně jako vzápětí Železník.



Hned v úvodu druhé půle vystrašil domácího gólmana tvrdou střelou Gajič, ale těsně minul. Také druhý ze stoperů Bačo po standardní situaci o kousek přestřelil.

„My se pak také dostávali dopředu, ale kdyby naši hráči dávali šance tak jako hráči Lokomotivu, tak asi nebudou hrát ve Zlíně,“ glosoval zahozené šance Páník.

„Až když to bylo 0:3, tak jsme začali hrát, protože jsme věděli, že už to nemůže být horší. V hlavě bylo, že dostaneme 0:8 a bude ostuda, ale naštěstí jsme to dohráli se ctí. Oni pak asi trochu polevili, kontrolovali výsledek,“ uvedl Ondřej Bačo.



Lokomotiv zdramatizování zápasu nedovolil a výhru si v klidu pohlídal. Ševci prohráli i páté soutěžní utkání v sezoně na hřištích soupeřů a dali v nich jediný gól.