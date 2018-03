Zlín se omluvil za Petrželova černocha. ‚Pro mě to není trenér, ale rasista,‘ trvá na svém Kayamba

opava/zlín Kauza Vlastimil Petržela versus hráči černé pleti pokračuje. Vedení zlínských fotbalistů v zastoupení někdejšího reprezentanta a sportovního manažera klubu Zdeňka Grygery se omluvilo za výrok svého trenéra na adresu konžského obránce Zlína Jonathana Bijimina, kterého Petržela nazval slovy „ten černoch.“ Tožský záložník Opavy Joel Kayamba naopak trvá na tom, že je 64letý trenér Zlína rasista.

Petržela v pozápasovém rozhovoru nedělního duelu mezi svým Zlínem a Plzní (0:1) řekl O2 Sport, že inkasovaný gól vyčítá tomu černochovi (Bijiminovi), který měl špatné obranné postavení.

Tím však spustil vlnu kritiky na sociálních sítích a nejtvrdší v ní byl právě záložník aktuálního lídra druhé ligy z Opavy Kayamba.

„Gól Plzně byl chybou pravého beka (Róbert Matejov), a trenér, který ani neví, jak bránit, to svádí na černocha. Já jsem tmavé pleti a jsem na to hrdý. Český fotbal nikdy nebude na nejvyšší úrovni, pokud tu bude tenhle král blbosti a rasismu. Jak může vůbec trénovat profesionální tým?“ uvedl na facebookovém profilu.

„Miluju Česko a bělochy, ale musí existovat vzájemný respekt. Přestaňte do fotbalu zavádět rasistické řeči. Fils de pute en cule (zk****syn),“ doplnil Kayamba.

Trenér Zlína Vlastimil Petržela.

Když reakce na Petrželovo vyjádření v médiích objevilo zlínské vedení, za svého trenéra se omluvilo.



„Musíme se však ohradit proti nařčení z rasismu. Trenér A týmu Vlastimil Petržela hodnotil utkání bezprostředně v emocích a nešikovně tak zvolil toto označení pro hráče Bijimina,“ stojí v tiskové zprávě zlínského klubu.

„Náš klub zaměstnává i další hráče, kteří mají nejrůznější etnický původ, takže hovoření o rasismu není na místě. Bijimine i trenér Petržela spolu vycházejí profesionálně jak po sportovní, tak i lidské stránce,“ pokračuje tisková zpráva.

„Je to nešťastné vyjádření, ale vše jsme si ihned poté vysvětlili. Bylo to jen nedorozumění, které nás mrzí, ale v žádném případě nemůže být řeč o rasismu,“ ubezpečil sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera, podle nějž prý Petržela Bijimina za jeho výkony chválil.



Opavskému záložníkovi Kayambovi však zlínská omluva nestačila.



„Udělal jsem si fotbalový večer. Zápas (Zlín - Plzeň) jsem viděl celý, to co řekl pan Petržela, mě hodně zklamalo. Toho pána znám už z Baníku, pro mě je to rasista. Takový člověk nemůže být přece profesionálním trenérem,“ řekl tožský fotbalista Moravskoslezskému deníku.



„Jako trenér má právo kritizovat hráče. Ale přece řeknu jeho jméno a ne - ten černoch. Hrajeme fotbal, je to sport, je to zábava. Tohle do něj nepatří, buďme lidi. Sám jsem tmavé pleti, hodně se mě to dotklo. Proto jsem reagoval na sociálních sítích, ať se ví, jaký dokáže, bohužel, být i fotbal v Česku.“

„Žiju tu (v Česku) pět let. Tuhle zemi mám v srdci. Líbí se mi tady. Ale k chování pana Petržely nemám slov. Pro mě to není žádný trenér, ale rasista,“ doplnil Kayamba.