Zlatá hokejka má deset finalistů. Favoritem je Pastrňák

PRAHA Je to spíš formalita, nedá se čekat, že by ho po další výtečné sezoně v NHL někdo ohrozil. David Pastrňák je zkrátka jasným favoritem 50. ročníku Zlaté hokejky, která jde do finále. Pořadatelé ankety oznámili jména deseti borců, z nichž vzejde vítěz.

Pastrňák v ní pochopitelně nechybí. Jeho většími konkurenty budou další krajánci z NHL - útočníci Tomáš Hertl, jenž v San Jose prožil dobrý rok a výborné play off, a stálice Jakub Voráček z Philadelphie.



Do elitní desítky, která vzešla po sečtení hlasů z prvních dvou kol (první proběhlo 5. března po skončení olympiády a základní části v extralize, druhé 21. května po mistrovství světa). To třetí má uzávěrku 11. června v závěru Stanley Cupu.

Mezi nejlepšími je ještě zámořská trojice David Krejčí z Bostonu, Ondřej Palát z Tampy a Ondřej Kaše z Anaheimu a „Evropané“ Pavel Francouz z Čeljabinsku, Milan Gulaš (Plzeň) a také brněnská dvojice Martinů Erata a Nečase.

Tito dva si místo mezi nejlepšími vybojovali až ve druhém kole, kdy získali hlasy za vydařené extraligové play off, v němž patřili k hlavním tahounům Komety v cestě za titulem. Naopak na jedenácté, resp. dvanácté místo se propadli Jan Rutta (Chicago) a Roman Červenka (Fribourg).

Ve třetím závěrečném kole hlasování se nezohledňují výsledky z předchozích dvou. Slavnostní vyhlášení jubilejního, padesátého ročníku ankety Zlatá hokejka proběhne 19. června v pražském FORU Karlín.

V minulosti získali z nominovaných hokejistů trofej David Krejčí (2013), Jakub Voráček (2015) a David Pastrňák, vloni nejmladší vítěz ankety v historii. Nováčky mezi nejlepšími jsou Milan Gulaš, Ondřej Kaše a Martin Nečas.

David Krejčí figuruje v desítce poosmé, Jakub Voráček pošesté, Ondřej Palát popáté a Martin Erat počtvrté, naposledy v roce 2012. Alespoň jeden hlas získalo v prvních dvou kolech ankety celkem 61 hokejistů.