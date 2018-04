Zlámale, to si zaplatíš. Gólman Zlína zlomil tyč a fotbal zachraňovali hasiči

MLADÁ BOLESLAV Při odvážném zákroku to vypadalo, že se zlínský brankář Zdeněk Zlámal zlomil o tyčku, jak drsně do ní narazil. Jenže to dopadlo přesně obráceně. Gólman tvrdý střet s brankovou konstrukcí přečkal bez úhony a přelomila se branková konstrukce!

Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Zlínem se kromě nečekaného výsledku 0:1 dočkal i téhle nevídané kuriozity.



„Nikdy jsem nic podobného nezažil. Ani osobně na hřišti, ani jako divák. Zlomená tyč, to je opravdu rarita,“ divil se bývalý reprezentant Jan Rajnoch, na utkání přítomný v roli televizního experta.

Běžela 26. minuta, když se boleslavský záložník Petr Mareš při snaze o centr ukopl a balon se vysokým obloukem snášel na zlínskou branku.

Zlámal musel reagovat, couval a rukou na poslední chvíli klesající míč vyrazil. Už však nestihl zastavit svůj pohyb a nepěkně vrazil do tyčky. Chvíli ležel a když vstal, spatřil zlomenou bránu.

Brankář Zdeněk Zlámal zlomil svým zákrokem v Mladé Boleslavi tyč.

„Zlámale, to si zaplatíš,“ křičeli na gólmana fanoušci z tribuny.



„No, udělal jsem jim tady asi trošku škodu,“ usmíval se Zdeněk Zlámal.

Jenže co se zápasem, když na hřišti chybí regulérní branka? Je vůbec k dispozici náhradní? A stihne se výměna do půl hodiny, jak nařizují regule?

Pořadatelé v Boleslavi zareagovali výborně. Povolali přítomné hasiče, kteří „zraněnou“ bránu vytáhli a odnesli.

Nahrazena byla tréninkovou, což je povoleno, pokud je dostatečně ukotvena do země. Celá akce trvala šestnáct minut a mohlo se znovu začít bojovat.

„Říkali mi, že tuhle náhradní bránu už zlomit nesmím, protože další už nemají,“ líčil Zlámal.

I když donesená branka nebyla bílá a měla i jinou podobu než klasické zápasové zařízení, problémy s tím neměl.



„Ta náhradní brána mi připadala menší, ale rozhodčí říkal, že je rozměrově stejná. Jinak jsem se v ní cítil normálně. Možná to byl problém spíš pro hráče v poli, periferně mohli bránu vidět jinak,“ uvedl Zlámal.

Dalšímu kontaktu s konstrukcí už se v utkání vyhnul, na rozdíl od boleslavského stopera Ladislava Takácse, který náhradní branku atakoval šlapákem po riskantním skluzu.

Tentokrát už ale tyčka vydržela.