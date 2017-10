‚Napálil jsem to a jel‘. Synek v šestnáctém velkém finále zužitkoval zkušenosti

SARASOTA Skifař Ondřej Synek byl nejstarším účastníkem finále mistrovství světa v americké Sarasotě a zkušenosti přetavil v zisk páté zlaté medaile. Na začátku loňské sezony přitom lékaři zjistili, že má zlomený čtvrtý obratel, a nejlepší veslař české historie zvažoval, že ukončí kariéru. Nakonec ale získal bronz na olympiádě v Riu a následně se rozhodl, že bude veslovat dál.

„Jsem rád, že jsem po olympiádě, kdy jsem měl problémy a skoro jsem si nemohl sednout do lodě, mohl pokračovat,“ řekl Synek ČTK a ocenil pomoc doktorů a fyzioterapeutů, kteří se o něj starají. „A není jich málo. Děkuji jim, že můžu vůbec ve sportu bezbolestně a úspěšně pokračovat,“ podotkl čtyřiatřicetiletý veslař.



Synek od roku 2002 nechyběl ve finále vrcholné akce roku - mistrovství světa nebo olympijských her. „Zkušenosti se projevily. Napálil jsem to a jel. Není na co čekat. Finále mistrovství nebo olympiády je vždy jiné, je to (nápor) na hlavu a musí se to už umět trošku zvládat,“ uvedl Synek, který na skif přesedl v roce 2005 a od té doby vždy získal medaili.

Svá slova dokumentoval i na příkladu Roberta Mansona z Nového Zélandu, který letos vyhrál Světový pohár a vytvořil i nový světový rekord. Na MS se však od začátku trápil a nakonec byl ve finále pátý. „Nedotáhl to až do konce a jak rychle začal, tak rychle skončil. Zkušenosti hrály roli i díky počasí,“ podotkl Synek.

Veslaři totiž na Floridě bojovali s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí. „Ještě v rozjížďce mi to dělalo trochu problém. Pak jsem se s tím ale sžil a bylo to dobré. Navíc poslední tři dny bylo trošku pod mrakem, nebylo přímé sluníčko,“ řekl svěřenec trenéra Milana Dolečka. „Já mám ale jinak Ameriku rád, nevadilo mi to tady,“ pousmál se.

Ve finále své kvality jen potvrdil. Hned po startu se dostal do čela, v polovině trati musel stejně jako v semifinále bojovat s nakonec druhým Kubáncem Ángelem Fournierem, ale ve třetí čtvrtině trati se vrátil jednoznačně na první místo a jistým výkonem si dojel pro zlato.

„Věděl jsem, že když se mě Fournier udrží a přivezu si ho do cíle, tak bych ho ve finiši měl udolat. A docela mě překvapilo, že jsem ho oddělil již 500 metrů před cílem a posledních 250 metrů jsem si jel sám a v klidu,“ komentoval Synek průběh finále.

Rodák z Brandýsa nad Labem se vyrovnal i s nepříjemným bočním větrem, kvůli němuž pořadatelé upravili nasazení veslařů do drah. Místo uprostřed tak Synek startoval z páté dráhy. „Oni ale dráhy měnili spíše z preventivních důvodů, protože kanál je tady hodně široký a foukalo hodně z boku. Nedá se ale říct, že by někdo měl výhodnější dráhu, to vůbec. Osobně mi to nevadilo,“ řekl.

Teď Synka čeká odpočinek po sezoně. „Dám si volno, pojedu na chalupu stavět kůlnu na dříví. Budu relaxovat prací,“ pousmál se veslař pražské Dukly, jenž se chystá i na dovolenou s rodinou.