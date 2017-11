Zkrotí Kyrgiose, nebo restartuje Djokoviče? Pro Štěpánka se otevírají nové dveře

PRAHA Najednou se Radek Štěpánek v bujaré společnosti nemusí ohlížet na hodinky. Ráno nechvátá na trénink. Přestal být otrokem přísné životosprávy. V úterý oznámil konec tenisové kariéry a začíná mu úplně odlišná éra bytí.

Mnozí sportovci se do ní vpravují zatraceně (strašidelně, jak by řekl on) těžce. Postrádají zápasové napětí, fyzickou námahu, jásot obecenstva, slast z triumfu a běžné soužití se spoluhráči, trenéry a jinými pomocníky.

Nová realita na ně udeří drsně a bez milosti. Tápají v prázdnotě. Kam se teď vrtne brzy devětatřicetiletý „Štěpec“?

Stane se bezstarostným rentiérem jako hokejista Robert Lang? Bude manažerem jako fotbalista Pavel Nedvěd? Dá se na podnikání jako brankář Dominik Hašek? Promění se v kouče jako třeba jeho vzory Petr Korda a Ivan Lendl?

Případný comeback na kurty vyloučil. Ani jako deblový specialista se nehodlá vracet. Znovu se objevuje na veřejnosti s bývalou chotí Nicole Vaidišovou. Nechce se ale pouze usadit, zakládat rodinu a pečovat o ni.

Jak sám prozradil, zajímá se o projekty týkající se úspory energie, aditiv do paliv nebo ekologického mytí aut. „Věnoval jsem se jim v poslední době. Při kočování po světě jsem potkal dost zajímavých lidí. Díky nim jsem si udělal určitý obrázek.“

Těžko však čekat, že by se Štěpánek stal novým titánem evropského byznysu. O dost blíž má k dění na obdélníkových hřištích ohraničených bílými čárami a rozdělených sítí. „Byl by vynikající trenér,“ soudí fyzioterapeut Pavel Kolář, jenž Štěpánka zná dlouho a dobře. „Měl by hráči co říct. Spoustu věcí sám viděl, zažil, potýkal se s nimi.“

Kdekdo by rád viděl, jak se hrdý reprezentant jednou stane kapitánem daviscupového národního týmu. Ještě pravděpodobnější se však zdá angažmá u některého ze špičkových borců na ATP Tour.

Ne že by se hned hnal do práce. Cítí však, že by se coby kouč a mentor mohl uplatnit. Ač má záda notně pošramocená, lehké švihání raketou a běhání po dvorcích by podle Koláře zvládl. A největší poklad vězí v jeho mozku, kam si v posledních dekádách ukládal cenné informace. Napadlo jej, že by s kamarádem a uznávaným kondičním specialistou Markem Všetíčkem mohli utvořit dvojici, jež by svému klientovi nabídla exkluzivní služby.

Srbské noviny v uplynulých měsících psaly, že je blízko jeho nástup do party okolo Novaka Djokoviče. Dvanáctinásobný grandslamový vítěz po loňském triumfu na Roland Garros, po němž tolik dychtil, ztratil motivaci, trápilo jej zranění. V létě předčasně ukončil sezonu. Štěpánek si s ním skvěle rozumí.

Zájem projevil též úžasně nadaný, leč neukázněný Nick Kyrgios, jemuž český veterán už několikrát promlouval do duše. „Až Radek skončí, mohl by se mnou jezdit po turnajích. Moc rád bych vyzkoušel spolupráci s chlapem, jenž prožil tak skvělou kariéru,“ řekl Australan loni na Wimbledonu. A tak se Štěpánek patrně nemusí bát, že zůstane nezaměstnaný.