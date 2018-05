Zklamaný trenér Klopp: Zranění Salaha nás rozhodilo, Ramos si neudělal v Egyptě moc přátel

KYJEV Liverpool odehrál ve finále Ligy mistrů s Realem Madrid skvělou první půlhodinu, pak se nechal rozhodit zraněním hlavní hvězdy útočníka Mohameda Salaha a nakonec podlehl 1:3. „Zranění Salaha nás vykolejilo a pak už jsme nehráli naši hru,“ říkal po utkání zklamaný trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

„Nechtěli jsme nic jiného než vyhrát, takže jsme hodně zklamaní. Začali jsme velmi dobře a hráli tak, jak jsme chtěli. Pak se ale zranil Salah a to nás hrozně zaskočilo. Úplně jsme se nechali vykolejit a Real to nakoplo,“ připomíná Klopp situaci ze 30. minuty, kdy Salaha nešikovně srazil obránce Realu Sergio Ramos.



Od té doby už Liverpool nevytvářel na soupeře takový tlak napadáním a přestal si vytvářet větší šance.

„Od toho zranění jsme hráli hrozně zataženě a už se nám nedařilo tolik napadat jako v úvodu zápasu. Nepodařilo se nám vytvořit tlak na Luku Modriče ani Toni Kroose. Po přestávce jsme přidali, ale prostě jsme dali jen jeden gól a oni tři,“ zhodnotil druhou část utkání Klopp.

Má také strach, že největší hvězda egyptského fotbalu bude ze hry delší dobu a možná vynechá i červnový světový šampionát v Rusku.

„Salah by určitě hrál, kdyby mohl, takže se bojím, že je to vážné. Neviděl jsem ho, odjel do nemocnice na rentgen, ale moc dobře to nevypadalo. Účast ne světovém šampionátu je rozhodně ohrožena. Bojím se, že je to zlomenina ramene nebo klíční kosti. Ramos si zřejmě z Egypťanů neudělal kamarády,“ dodal trenér Liverpoolu.

Těžce se mu hodnotil také výkon německého gólmana Lorise Kariuse, který dvěma velkmými chybami prakticky daroval Realu klidnou výhru.

„Loris to všechno ví nejlépe sám a hodně o tom v příštích dnech bohužel uslyší ze všech stran. Je to hrozná škoda, že se to stane v tak důležitém zápase po tak skvělé sezoně. Cítím s ním, protože je to skvělý kluk. Druhá chyba už byla jen vyústěním toho, jak ho rozhodila ta první,“ nekritizoval svého gólmana Klopp.

V závěru tiskové konference už jen smekl před neskutečným gólem Garetha Balea, jenž dal parádními nůžkami po hodině hry vítězný gól.

„Baleovy nůžky byly neskutečné. Dělali jsme, co jsme mohli, ale dnes nám nebylo dáno vyhrát. Gratuluji Realu,“ uzavřel padesátiletý kouč.