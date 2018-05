Zklamaný sparťan Šural: Cítím se příšerně. Mančaft neměl sílu být výš

PRAHA Krátce po bezbrankové remíze na Bohemians se u kabin odehrála scéna, která jen potvrdila, v jaké situaci se fotbalová Sparta nachází. Z chodby tryskaly emoce, rozčarování. Slyšet byl naštvaný řev i pláč. „Nechci se k tomu vyjadřovat, nemá to nic společného s fotbalem,“ hlesl kapitán Josef Šural.

Bezbranková remíza pro Spartu znamená páté místo, nejhorší umístění v samostatné lize. „Cítím se příšerně,“ prohlásil Šural.



„Poztráceli jsme hromady bodů venku, byli jsme tam špatní. Když si vezmu, kolik gólů jsme dostali v posledních minutách, o kolik bodů nás to připravilo... Ukazuje to, že mančaft neměl sílu na to, aby byl někde výš. Kdybychom byli víc jako mančaft, táhli za to víc společně, tak minimálně o deset bodů víc máme,“ myslí si sedmadvacetiletý útočník.

Dokázal jste si v létě vůbec představit takový konec sezony? Potom, co se na Spartě rozjelo?

Nedokázal no. Ale víte, jak to je. Bylo hrozně moc změn, přišlo hrozně moc hráčů, bylo to hrozně divoký. V některých případech se asi sáhlo vedle, když ti kluci tady hned po chvilce nejsou... Je tam spousta chyb za celou sezonu, ale stejně se nakonec rozhoduje na hřišti a tam jsme to nezvládli my.

Proti Bohemians jste potřebovali vyhrát, ale vůbec se vám nedařilo. Domácí měli příležitostí víc.

Těžko jsme si vypracovali nějaké šance. Po vlastních chybách jsme naopak darovali příležitosti Bohemce. Florin Nita něco pochytal, mohlo to skončit ještě hůř.

V závěru jste se marně pokoušeli vytvořit si tlak, místo toho Bohemians neustále útočili do otevřené obrany. Čím si to vysvětlujete?

Bohemce v uvozovkách o nic nešlo, my jsme potřebovali vyhrát, takže se to víc otevřelo. Došlo k vynucenému střídaní, museli jsme to trochu přeskupit, někteří kluci hráli na postech, na které nejsou zvyklí. Oni chodili do otevřené obrany a vytvořili si víc šancí.

Sudí Franěk nařídil ve váš prospěch penaltu, kterou po konzultaci s videem odvolal. Jak jste to viděl vy?

Vatajelu chtěl vystřelit a netrefil balon. V první chvíli to vypadalo, že mu obránce brnknul do paty, něco podobného jako u Tecla v derby. Ale asi teda nebyla. Spíš je zarážející, že na nás je zase video, i když je to samozřejmě fair play, a když je někde zapotřebí, aby tam nebylo, tak tam není... Já se v tom nevyznám, nerozumím tomu.

Letní kvalifikace o Evropskou ligu pro vás začne od druhého předkola, je to velká komplikace?

Je to to nejhorší, co mohlo nastat. Samozřejmě jsme tam mohli jít i rovnou, ale to jsme neměli ve svých rukou, to jsme si prodrbali už dřív. Jde tam Jablonec, což vlastně přesně vystihuje tu naši situaci - máme s ním dvě vítězství, skóre 5:0, ale body ztrácíme s mančafty, s kterými je ztrácet nemáme.

V létě zřejmě v kádru Sparty dojde k dalším změnám, budete ještě u toho?

Jedna věc je co chci já, druhá věc je, co bude chtít Sparta. Mám smlouvu ještě na rok, samozřejmě chci říct, že tu jsem spokojenej, ale nejsem spokojenej s tím, že se dlouhodobě nedaří. Chtěl bych to změnit a být u toho, ale co bude v létě, to sám nevím.