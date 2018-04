Zklamaný sparťan Kadlec: Konec nadějí na druhé místo? Asi jo, bylo to hodně špatné

OSTRAVA S trochou štěstí se Václav Kadlec dostal k vyrovnání na 2:2, fotbalisté Sparty ale nakonec z Ostravy nevezou ani bod. S Baníkem prohráli 2:3. „Rozhodoval každý souboj. Bohužel jsme dostali tři góly, což je hodně,“ litoval sparťanský útočník.

„Byl to velký boj. Před výbornou kulisou,“ ocenil Kadlec po prohře 2:3 vyprodané ochozy Městského stadionu v Ostravě, na které se vměstnalo 15 020 diváků.



Bylo znát, že Baníku, který hraje o záchranu, jde o víc než vám?

To bych neřekl, protože my hrajeme také o své, o poháry. Chtěli jsme se posunout na třetí místo, což se nám po tomto kole nepodaří. Domácí hráli o hodně, ale my také, takže bych neřekl, že měli větší motivaci než my. To určitě ne.

Znamená nynější prohra konec vašich nadějí na druhé místo?

Asi jo.

Baník se prosazuje agresivní hrou. Dělalo vám to problémy?

Počítali jsme s tím. Věděli jsme, že když dali nahoru Poznara s Barym (Barošem), že asi budou hrát soubojově, že to nebude žádný velký fotbal, což se ukázalo. Milan má v tom sílu. Dokáže to zbláznit, dokáže ty souboje vyhrát. Je chytrý, občas i spadne. Sežrali jsme jim to.

Byl problém i v tom, že jste pořád dotahovali vedení Baníku?

Když prohráváte, tak to problém je, ale naopak, když člověk vyrovná, tak mu to většinou vleje krev do žil a cítí se lépe, je v euforii. Ale u nás to tentokrát moc neplatilo.

Dá se říct, že jste hráli, jen když Baník vedl, protože moc šancí jste neměli?

Je pravda, že jsme si moc šancí nevypracovali, nejvýše jednu dvě. V tom to bylo špatné.