Zklamaní jsme, ale sezona bude ještě dlouhá, věří ve zlepšení kouč biatlonistů

PRAHA Zažili nejhorší vstup do sezony za posledních šest let. Z Östersundu vytěžili čeští biatlonisté 7. a 8. místo Puskarčíkové a Vítkové, zatímco z mužů skončil nejlépe 22. Moravec ve stíhacím závodě. Takové bilanci oni i fanoušci odvykli. Hlavní kouč Ondřej Rybář si to uvědomuje.

Je něco špatně, trenére?

Už jsem podobné stavy zažil, kdy byl začátek jalový - a i tehdy to hned všichni odsuzovali.

Například u mužů v prosinci 2015? A potom se po Vánocích rozjeli až na stupně vítězů.

Právě. Víte co, ať si nás teď lidi odsuzují, jak chtějí, to nás nezrychlí. Pro nás je rozhodující, zda budeme dělat naši práci dobře. Jestli někdo hned po 1. kole říká, že ji máme dělat jinak, může si to jít zkusit.

Copak nejste sám zklamaný?

Samozřejmě trochu zklamaní jsme. Hlavně kluci mají na víc, začali rozpačitě. Ale třeba posun ve stíhačce o 22 míst není málo. Závěry budeme dělat až po prvním trimestru. Nemám zatím důvod být v depresi, je to jen první kolo. Sezona bude dlouhá, pořadí se bude ještě hodně točit.

České fanoušky jste však v uplynulých letech až neskutečně namlsali. To je vám jasné, ne?

Ale také jsme jim vždy říkali, že i slabší chvíle přijdou a že my s tím počítáme. Kdyby nebylo horších závodů, nevážíte si pak těch dobrých. Máme v týmu lidi, kteří za poslední léta dokázali strašně moc, a ti si zaslouží úctu. A ne aby je po jednom kole lidi házeli přes palubu, zčásti i proto, že Gábina (Koukalová) nezávodí.

Přes palubu je nikdo nehází.

Jasně, musíme počítat s tím, že bez Gábiny nebude tolik pódiových umístění. Ovšem na druhou stranu, je sedmé místo málo? Ano, oproti pódiím je to málo. Ale pokud jste v patnáctce, tak jste při současné vyrovnanosti pořád ve špičce. Odtud je pak jen krůček k pódiu, jen se vám musí vše sejít. Každopádně faktem je, že současná situace by mohla fanoušky trochu i roztřídit.

Roztřídit?

Někteří lidé nás dřív plácali po ramenou, ale jen proto, že biatlon byl nahoře, předtím by nepřišli. A jakmile se přestane dařit, ti samí lidé po vás začnou plivat. Tyhle rádoby fanoušky současné výsledky odradí. Ale skalní fanoušek bude věřit, že i nadále uděláme všechno nejlíp, jak umíme. A že se objeví i noví závodníci, kteří vystrčí růžky.

Právě generační krize týmu v dohledné době hrozí.

Nejsme jediný národ, který si tím musí projít. Podívejte na Švédy, čtyři roky se po konci jedné generace trápili a teď mají mladý tým deroucí se nahoru. Nás to čeká taky. Tým nemládne, i současní naši medailisté budou muset skončit.

Kdo je adekvátně nahradí?

Chvíli to možná potrvá. Byl tu biatlonový boom, přišla spousta dětí a my se jim patřičně věnujeme. Jenže než dorostou, potřebují tak pět šest let.

Co vám první kolo poháru ukázalo? Na čem musíte nejvíc zapracovat? Na rychlosti běhu?

I na střelnici se musíme zrychlit, ty položky nebyly zvlášť u mužů nejrychlejší. A tady je každá položka znát. Když jiní střílí za 25 a vy za 31, je to šest vteřin, které nikde na trati nenaženete, protože běžecky jsou tu všichni hrozně nasekaní.

Dá se pracovat na zrychlení při té současné přehršli závodů?

Třeba Ondra Moravec právě ty závody potřebuje. V létě nemohl dělat kvůli nemoci rychlé tréninky, teď je závod od závodu rychlejší. Lidí se zdravotními trabli bylo před sezonou víc, což musím zohlednit. Tady jsme se porovnali se světem a z toho budeme vycházet. Stáhnout kalhoty a utéct by nedávalo smysl.

Učíte se zároveň i pracovat s velkou popularitou biatlonistů?

Stále. Zvlášť v olympijském roce, kdy si každý myslí, že biatlon je továrnou na medaile. Říkal jsem i na ČOV: Neblázněte, vzpomeňte si na mistrovství v Oslu 2016, kdy jsme měli spoustu hodnotných 4. a 5. míst, ale medaili žádnou - a všichni byli rázem nespokojení. Připravíme se na Koreu co nejlíp. Ale nemohu predikovat, že tam získáme medaili. Brousí si na ně zuby minimálně 30 skvělých chlapů a 20 žen. Nemůžou je dostat všichni.

Ladění formy na olympijské hry bývá velkou alchymií. A týmy volí různé cesty, že?

To si povíme v únoru, kdo jak úspěšnou cestu zvolil. Nevím, proč Domračevová teď vzdala, proč je Dorinová pomalejší, proč ani Fourcade není běžecky tak dominantní jako dřív a naopak Norové a Italové jsou už výborní. Každý ladí po svém. Jistě, pokud během sezony nic nezajedete, nečekejte, že zajedete na olympiádě. Ale ta je ještě daleko. A ten, kdo teď jezdil super, na ní vůbec nemusí uspět.

zatím nejezdí vůbec. A vy, když o ní mluvíte, jste už docela pesimistický.

Jo, jsem. Není tam žádné zlepšení. Sice tady trénovala, ale ty tréninky byly vyloženě jen udržovací. Intenzitu s ní nejde dělat. Řešíme to ze dne na den. Času jí ubývá.

Na druhé kolo do Hochfilzenu nyní měníte část týmu. Proč?

Chceme vyzkoušet co nejvíc lidí. Místo Jardy Soukupa tam pojede . Holky nastoupí v šesti, dorazí Verča Zvařičová a a odjede naopak . Když Gábina nemůže závodit, musíme hledat i další holku do štafety. Dáme jim šanci vzájemně se v závodě porovnat.