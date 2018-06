Zklamaného Messiho utěšoval i Maradona. Bolí to, řekl smutný kapitán

MOSKVA Kapitán Lionel Messi vzal na sebe zodpovědnost za remízu 1:1 v sobotním úvodním utkání fotbalistů Argentiny na světovém šampionátu v Rusku proti Islandu. Třicetiletý hvězdný útočník Barcelony v druhé půli neproměnil penaltu, nedokázal dát vítězný gól a po zápase připustil, že cítí bolest.

„Samozřejmě mě to bolí, že jsem nedal penaltu. Kdybych proměnil, změnilo by to scénář utkání, měli bychom výhodu. Soupeř by musel více otevřít hru a my bychom měli více prostoru. Cítím za výsledek zodpovědnost,“ řekl Messi po zápase, v němž poslal Argentinu do vedení v 19. minutě Sergio Agüero, ale hned za čtyři minuty srovnal Alfred Finnbogason.



Pětinásobný vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa potvrdil, že mu penalty poslední dobou příliš nejdou. Z předchozích sedmi pokutových kopů v soutěžních zápasech totiž neproměnil čtyři.

Proti Islandu Messi vyslal celkově jedenáct střel, ale gólu se nedočkal. Více neúspěšných pokusů zaznamenal od roku 1966 v jednom zápase světového šampionátu pouze Ital Luigi Riva, který se v roce 1970 v utkáních se Švédskem a Izraelem marně pokoušel o branku třinácti ranami.

Bránili hodně zataženě, stěžoval si Messi

„Bylo těžké prolomit soupeřovu obranu, není snadné, když proti vám brání takhle hluboko. Přišlo mi, že nechtěli hrát. Island jsme přehrávali a cítíme hořkost, že nemáme tři body, které jsme si zasloužili,“ uvedl Messi.

Spoluhráči ani trenér Jorge Sampaoli se na něj za neproměněnou penaltu nezlobili. „Leo je normální, je to člověk. Dnes musíme být s ním. Víme, že v jakékoliv chvíli dokáže udělat zápas,“ řekl Agüero.

„Ohodnotit Messiho práci v tomto utkání je velmi těžké, protože to pro něj byl velmi nepohodlný zápas. Island hrál velmi defenzivně a blokoval všechny prostory, ale my jsme udělali vše, abychom vyhráli. Proto cítíme určitou frustraci. Leo je odhodlaný udělal pro Argentinu vše a jsem si jistý, že to v dalších zápasech ukáže,“ dodal Sampaoli.

Obhájci stříbra Argentinci se hned po úvodním zápase dostali pod tlak a v dalším duelu s Chorvatskem nesmějí zaváhat. „Je to jen začátek a my jsme věděli, že to nebude lehké. Nesmíme začít bláznit. Musíme se hodně zlepšit, ale je třeba, abychom zůstali v klidu. Teď půjdeme porazit Chorvatsko,“ dodal Messi.

Utěšoval ho i „božský“ Diego

Messiho za neproměněnou penaltu utěšoval i bývalý slavný fotbalista Diego Maradona. Argentincům připomněl, že ztráta bodů nemusí nutně znamenat konec nadějí a za příklad dal turnaj v roce 1990 v Itálii. Sedmapadesátiletý bouřlivák na sebe v lóži při sobotním duelu s Islandem strhával pozornost.

„Já tehdy začal šampionát porážkou, ne jen remízou. A na konci jsme se dostali do finále,“ připomněl tažení argentinského týmu před 28 lety mistr světa z Mexika 1986 na instagramu. Tehdy Maradona a spol. zahájili turnaj porážkou s Kamerunem (0:1) a později v Římě vybojovali stříbro.