Životní výsledek sdruženáře Portyka. V Ramsau si doběhl pro osmé místo

Výsledky: 1. Frenzel 24:17,8, 2. Riessle (oba Něm.) -0,7, 3. Schmid (Nor.) -8,1, 4. Geiger (Něm.) -25,4, 5. A. Watabe (Jap.) -31,1, 6. Moan (Nor.) -31,7, 7. Fletcher (USA) -32,6, 8. Portyk -37,1, 9. Graabak (Nor.) -38,9, 10. Faisst (Něm.) -40,0, ...44. Dvořák -3:10,6. Průběžné pořadí SP (po 5 z 23 závodů): 1. Andersen (Nor.) 294, 2. Schmid 283, 3. A. Watabe 269, 4. Rydzek (Něm.) 232, 5. Frenzel 218, 6. Hirvonen (Fin.) 193, ...27. Portyk 35, 41. Dvořák 7.