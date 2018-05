ŽIVĚ: Česko - Francie 3:0. Krejčího lajna dala všechny tři góly, v 15. minutě zvýšil Jaškin

Kodaň Šestým soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu v Dánsku je Francie. Utkání se hraje v Royal Areně v Kodani, tentokrát dostal v brance přednost David Rittich a místo zraněného útočníka Andreje Nestrašila bojuje Filip Chytil. Na tribuně zůstává i obránce Michal Jordán. Zápas sledujte v podrobné online reportáži.

Po nelehkém vstupu do turnaje mistrovství světa zažili čeští hokejisté proti Bělorusům první výhru za tři body (3:0). Díky ní poskočili v tabulce na třetí místo kodaňské skupiny A.



Přesto předvedený výkon nepatřil k tomu nejlepšímu, čeho je národní tým schopný.

„Trochu jsme po první třetině proti Bělorusům opadli,“ přiznal David Pastrňák. „Hráli jsme trochu ledabyle, ale máme tři důležité body. A to je dobré.“

Davida Krejčího zase těšilo druhé čisté konto na MS v kariéře brankáře Pavla Francouze. „Odvedli jsme dobrou práci hlavně v obraně. Mám z něho radost.“



Nyní české hokejisty čeká nejtěžší z papírově nejlehčích soupeřů. Francie si díky vítězství nad Rakouskem pojistila účast v elitní skupině i pro příští rok. Navíc stále živí naději na čtvrtfinále.

„Hlavně jsme ale splnili cíl, jsme v bezpečí,“ těšilo bývalého obránce New Jersey Yohanna Auvitua. Zároveň upozornil na posílený tým Čechů.

„Každý hráč, který přijede z play off NHL, je navyklý na mnohem intenzivnější tempo. Vždyť Pastrňák s Krejčím po ledě doslova létali. Musíme si uvědomit, že stačí minichyba a oni ji promění v gól.“

Další chvála na posily z Bostonu přišla i z vlastních řad. „Jsou to naši nejlepší hráči v NHL. Jsme rádi, že je tu máme,“ pochvaloval si Michal Řepík. „Doufám, že ve výkonech budou pokračovat.“

Samotný Pastrňák vidí zápasy s Francií a Rakouskem (hraje se v pondělí od 20.15) především jako přípravu na čtvrtfinále.



„Tyhle týmy bojují o to, aby nespadli, nebudou to lehké zápasy. Ale my musíme přijít a hrát tvrdě. Vstřelit góly jako první.“

Národní tým avizoval, že nastoupí bez zraněného Andreje Nestrašila, kterého nahradí mladý Filip Chytil.

„Dnes (v sobotu) v kodaňské nemocnici podstoupil Nestrašil vyšetření na magnetické rezonanci. Ale dobré je, že se jeho stav od včerejška (od pátku) nezhoršil,“ sdělil lékař národního týmu Dušan Singer.

A asistent trenéra Jaroslav Špaček dodal: „Ráno se cítil o hodně lépe a začal ruku zvedat. Není to jednoduché, ale neměl rameno zatejpované. Uvidíme, jak se vše vyvrbí.“

V bráně se představí David Rittich. Na tribuně zůstává i obránce Michal Jordán.

Francouzský útočník Sacha Treille (uprostřed) slaví gól při utkání s Rakouskem.

Česká reprezentace se s výběrem Francie utkala naposledy 14. května loňského roku v základní skupině mistrovství světa v Paříži. Češi díky brankám Pastrňáka, Rutty, Zohorny a Řepíka (dva góly) zvítězili 5:2.



Francouzi se za posledních sedm let podívali do čtvrtfinále pouze jednou v roce 2014. Česko v samostatné éře získalo šest zlatých medailí, stejný počet bralo i v rámci Československa.

Oba týmy sehrály od roku 1993 po rozdělení Československa na mistrovství světa celkem osm vzájemných zápasů, český tým ve všech zvítězil.

Devátý vzájemný duel na světových šampionátech uvidí kodaňská Royal Arena v neděli 13. května 2018 od 16:15.