ŽIVĚ: Argentina vs. Island 1:1. Seveřané rychle odpovídají na inkasovaný gól

MOSKVA V sobotu začínají své boje na šampionátu i celky ze skupiny B. Před večerním duelem Chorvatska s Nigérií vstoupí do turnaje i jeho možná největší hvězda Lionel Messi, který se svou Argentinou vyzval v 15 hodin v Moskvě Island. Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Možná poslední šance pro Lionela Messiho, jak dosáhnout na světové fotbalové zlato. Argentina na titul čeká od roku 1986, od doby Diega Maradony.

Turnaj začne proti Islandu, jednomu ze dvou nováčků na turnaji.

Island nemá co ztratit, může jen získat, což může být výhoda. Je to první utkání, ve kterém vždy hrají roli i nervy. „Nebude to pro nás jednoduché, protože Island velmi dobře brání,“ upozornil argentinský brankář Willy Caballero.

V šestatřiceti letech argentinská jednička, protože Sergio Romero z Manchesteru United se před turnajem zranil.

Island věří, že debut na šampionátu zvládne stejně jako předloňskou premiéru na mistrovství Evropy, kde nečekaně došel do čtvrtfinále. Seveřané ovšem poslední čtyři zápasy nevyhráli a dostali v nich 11 branek.

„Myslím, že na Argentinu bude tlak, aby celý turnaj vyhrála. Všichni Argentinci to očekávají. Naopak Islanďané na nic takového nemyslí. Pokud nevyhrajeme, nezlomí to tolik srdcí, jako by to bylo v případě Argentiny,“ uvedl islandský trenér Heimir Hallgrímsson.