Zemřel Josef Pešice. Bývalý trenér reprezentace a úspěšný kouč Slavie

PRAHA Ve věku 67 let zemřel bývalý fotbalista pražské Sparty, Slavie a Zbrojovky Brno Josef Pešice. Po konci kariéry se z něj stal velmi úspěšný trenér. Loni na podzim mu lékaři zjistili rakovinu žaludku, kvůli níž podstoupil chemoterapii. Fotbalová asociace ČR, pro kterou dosud pracoval jako asistent výběru do 21 let, oznámila, že Pešice v pondělí podlehl právě této vážné nemoci.

„Josefu Pešicemu bezpochyby patří výrazné místo v historii československého a posléze českého fotbalu, odvedl pro něj obrovský kus skvělé práce a jeho odchod nás všechny velmi zasáhl,“ uvedl v prohlášení nový předseda FAČR Martin Malík.

„Takových osobností, které se výrazně prosadí v hráčské i trenérské kariéře, není mnoho,“ dodal.



Slavii spolu s Františkem Ciprem dovedl jako trenér v roce 1996 k ligovému titulu a do semifinále Poháru UEFA.

Teplice o tři roky později přivedl ke druhému místu a do předkola Ligy mistrů. Trénoval i Jablonec, se kterým postoupil v roce 1994 do ligy. Ještě před tím jako asistent psůobil na Spartě

Po českých angažmá trénoval i na Kypru a v Kostarice.

Fotbalový trenér Josef Pešice.

Po návratu ze zahraničí dlouhá léta působil i u mládežnických reprezentačních týmů, v roce 2013 vedl ve třech zápasech reprezentační A-tým a ve všech třech případech dovedl tým k vítězství.



Pražský rodák Pešice během hráčské kariéry oblékal dres Tábora, Sparty i Slavie Praha a v sezoně 1977/78 získal s Brnem ligový titul pod vedením trenéra Josefa Masopusta.

V československé lize odehrál 327 zápasů a nastřílel 55 gólů. Zahrál si i na Kypru.