Zelený trávník, zelení hráči. Plíseň přinutila trávníkáře k činu

TRNAVA/PRAHA Že je něco s trávníkem v Trnavě v nepořádku, bylo na první pohled zřejmé i z televize. Po každém kontaktu s ním zůstávali fotbalistům na tělech, tvářích i dresech výrazné zelené stopy. „Snad to teď půjde dolů,“ smál se brankář Martin Chudý. I takové byly kulisy, v nichž Trnava vybojovala postup přes Legii Varšava.

„Možná to bylo nabarvené, aby to lépe vypadalo v televizi,“ přemýšlel záložník Jakub Rada.

„Ne, prý to bylo kvůli plísni,“ reagoval Chudý. „Prý to zasáhlo pravou stranu hřiště, tak to trávníkář nabarvil,“ vysvětlil novinářům brankář, který v Česku chytal v Dukle i v Teplicích.

A teď, v devětadvaceti letech, pomohl spolehlivým výkonem k vyřazení polského mistra. „Ale bylo to s odřenýma ušima,“ uznal po domácí porážce 0:1, která Trnavě díky vítězství 2:0 ze hřiště soupeře stačila k postupu, záložník Rada, jediný Čech na soupisce.

Nikoli však jediný Čech v klubu.

Za vzestupem fotbalu na západě Slovenska stojí generální manažer Pavel Hoftych. A aktuálně také kouč Radoslav Látal, který je u týmu od léta.

Zápas Trnavy a Legie Varšava.

Trnava pod ním v Lize mistrů nejdřív přetlačila bosenský Mostar a v úterý večer překvapivě vyřadila i silnou Legii Varšava.

„Obrovská spokojenost, radujeme se,“ vysoukal ze sebe kouč Látal. „A chceme jít plzeňskou cestou,“ opakuje jeho nadřízený Hoftych.

Kádr vystavěl na hráčích ze Slovenska doplněných o minimum cizinců. Aktuálně jich má Trnava na devětadvacetičlenné soupisce sedm včetně Čecha Rady.

A s neokoukaným týmem by ráda napodobila senzační cestu Plzně, která před sedmi lety po zisku prvního českého titulu proklouzla rovnou do základní skupiny Ligy mistrů. Může se to stát?

„V koutku duše o tom sníme,“ přiznává záložník Erik Grendel. „Při troše štěstíbychom tu pohádku, jakou u nás na Slovensku prožila Petržalka nebo Žilina, mohli zažít,“ věří brankář Chudý.

Ale zpátky na zem. Liga mistrů je pořád daleko.

Zvlášť, když v dalším předkole číhá s největší pravděpodobností Crvena zvezda Bělehrad, loňský kat Sparty, jenž má skvěle rozehraný dvojzápas s litevskou Suduvou. První zápas Srbové vyhráli 3:0, odveta se hraje ve středu večer.

„Bude to podobné jako s Legií, opět kvalitní soupeř. Víme, na čem teď musíme pracovat, je před námi ještě hodně práce,“ tvrdí Grendel, jeden ze střelců prvního zápasu ve Varšavě.

Tam Trnavští zvítězili 2:0, doma hráli po vyloučení soupeře Vešoviče dlouho přesilovku, přesto ve druhém poločase inkasovali a strachovali se.

„Výrazně nám pomohlo až druhé vyloučení Antoliče. Soupeř měl o dva hráče méně a už to pro něj bylo hodně těžké. Škoda, že jsme nevyužili ty brejky, které jsme měli, mohli jsme rozhodnout dřív,“ litoval kouč Látal. „Ale jak jsem upozorňoval už před zápasem, byla to úplně jiná Legia než před týdnem,“ dodal.

Do 3. předkola vstoupí Trnava příští týden na hřišti soupeře, odvetu odehraje 14. srpna doma na Slovensku.