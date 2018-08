Že Rusové nemají dobrou pověst? Nemůžu o nich říct špatné slovo, říká český sudí v KHL

PRAHA Nejen hokejisté, ale i rozhodčí mají své sny. Martin Fraňo si ten svůj plní: dva roky píská v ruské KHL. A poutavě vypráví, co tahle štace všechno přináší a vyžaduje.

Jaké to je, být rozhodčí cizinec?

Perfektní otázka. Jeden z mých prvních úkolů bylo poznat lidi, se kterými pracujete, a získat si respekt tím, jak rozhodujete a jak s nimi komunikujete. Bez respektu můžete jet domů. Základ byl naučit se jazyk, který jsem vůbec neuměl. Musíte zapadnout do party rozhodčích, být otevřený a mluvit rusky. Ocení to, jsou srdeční.

Rusové nemají v Česku dobrou pověst. Jací jsou podle vás?

Hodní. Vnímají vztahy s Českem a troufnu si tvrdit, že je to mrzí. Oni je ale nezmění, to je politika. PR toho, jak na Rusko u nás nahlížíme, nedělají běžní lidé. Leckdo je tím ovlivněný, přestože nemá vlastní zkušenost. Tím neříkám, že jsou Rusové vždycky skvělí, výjimky se najdou, ale já obecně nemůžu říct špatné slovo. Vždycky mi všichni pomohli, chovali se slušně, nemluvili hanlivě o naší zemi, naopak ji chválí, protože znají naše národní poklady a chtějí je přivést. Chápu, že nevraživost je daná historicky, ale obecně je obraz Rusů trochu přitažený za vlasy.

Je KHL politickou věcí?

Dávají do ní hrozně peněz. Ta liga je dobrá. Jsou zápasy, které za nic nestojí, ale pak je šest osm týmů, které jsou naprosto špičkové. Rusové jsou na ligu pyšní. Jistě, nevydělá si na sebe vstupným, je postavena na křehkých základech sponzoringu, ale myslím, že ji padnout nenechají. A to je ten politický rozměr. Byla by to pro ně ohromná ostuda a prohra národní hrdosti. Proto postupně snižují počet týmů, aby zvedli kvalitu. Každý rok ji posunou dál.

Jak vlastně vypadá váš život v Rusku?

Nemám žádné stálé bydliště, kočuju z místa na místo. V Česku si sbalím tašku s výstrojí a oblečením mimo led a vyrazím do Moskvy. Ubytuju se, odpískám zápas a druhý den letím třeba do Jekatěrinburgu a takhle to jde dál. Udělám pět nebo šest zápasů a mám týden volno. To trávím v Česku, kde si vyčistím hlavu, protože nemám o KHL informace. Když pískáte extraligu, tak pořád vnímáte, co se píše a řeší.

Není takový život na hlavu?

Pro někoho je to nepředstavitelné. Není to snadné ani kvůli časovým posunům nebo nočním odletům. Časový režim není dobrý: jíte často jen po letištních saloncích. Teď jsem ve formě, ale o Vánocích budu vypadat jinak, protože nemáte čas udržovat fyzičku a řádně se stravovat. Pro tělo je to rána, nebudu říkat, že ne. Po sezoně na sobě musím pracovat, abych se dal dohromady. Velký extrém je, když letíte na východ a jste devět časových pásem oproti Praze. Přiletíte ráno jejich času, ale vy máte večer. Takže celý chabarovský den prospíte, vstanete v pět a jdete na zápas. Po něm jste celou noc vzhůru.

Stíháte vidět něco ve městech?

Jediná šance je, když máte mezi zápasy dva dny volno. Viděl jsem už ale všechno: byl jsem se projít v Petrohradu po památkách, Moskvu znám. Když máme volno v Soči, tak se jedeme podívat do olympijské vesnice a lanovkou na kopce. Nemůžete být pořád zavřený v hotelu.

Kde se vám v Rusku líbí nejvíc?

Na to se mě ptá hrozně lidí a já nevím. Asi tam, kde mají nejhezčí hotel. Ale ne, Soči a Petrohrad jsou fajn, Moskva také – už jenom kvůli spojení, protože odtamtud devětkrát denně létá letadlo do Prahy. Hrozný je naopak Chanty-Mansijsk, který v lize skončil. To je těžká tvrdá Sibiř, kde je minus 40 a zmrznete jen po cestě z taxíku do hotelu.

Je jasné, že musíte dbát na vztahy s rozhodcovskými parťáky. Je těžké s nimi po zápasech udržet krok?

Byly problémy, když někdo moc pil, ale vyřešilo se to. Nicméně alkohol snižuje stres, takže se sklenička na spaní dá. Ale nejsou to extrémy. To ani nejde, protože byste další den protrpěli. Je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně, protože máte dobré živobytí, o které nechce nikdo přijít.

Kolik si sudí v KHL vydělá?

Předně nám nepomáhá kurz rublu, v němž jsou zaměstnanci KHL placeni – za poslední tři roky ztratil polovinu hodnoty. O tom by mohli vyprávět čeští kluci, kteří v KHL hrajou. Pořád je to ale dobré, i když konkrétní být podle smlouvy nemůžu. Dost nám pomáhá, že nám platí náklady na žití. Večeři si zaplatím, ale snídám, bydlím a létám zadarmo. A platím jen třináctiprocentní daň, což je oproti Česku rozdíl. Také záleží, jestli se dostanete do play off.

To nemáte jisté?

Kdepak. Kontrakt máte na základní část, play off si musíte vybojovat výkony. V něm jsou odměny štědré, tím vás motivujou. V play off můžete získat klidně čtvrtinu roční výplaty. Obecně platí, že když dojdu do semifinále, tak je výdělek dobrý.

Jste i pokutovaní?

Ano, většinou jde o půl procenta ročního platu. Ve smlouvě je, že vám mohou stáhnout až dvacet procent za sezonu. Jakmile máte víc, tak vám vypovědí smlouvu. Já měl loni půl procenta a předloni procento a půl.

Na jak dlouho podepisujete v KHL smlouvu?

Na jednu sezonu. Každý rok se vám navyšuje příjem, ale musíte si to vyjednat. Vedení KHL napíše, jestli mám zájem pokračovat, pošlou návrh smlouvy a já dám připomínky. A buď mi vyjdou vstříc, nebo ne.



Máte další sny? Co NHL?

Když mi bylo 21 let, tak jsem odjel do Ameriky a rok pískal juniory. Naučil jsem se anglicky a mohl tam zůstat. Pak bych měl šanci. Ale já chtěl dostudovat vysokou školu doma v Česku, ale pak už jsem se nevrátil. KHL je pro mě vrchol. Peníze, které si tam vydělám, mě v žádném případě nezabezpečí na celý život - nejsem hráč. To, co já vydělám za iks let, někteří hráči mají za dva měsíce. Ale jsem spokojený, v tuhle chvíli už pro mě není možné se do NHL dostat.

Jak dlouho se dá v KHL vydržet?

To je individuální, ale i dneska můžete pískat klidně v padesáti. Podle mě je snazší pískat v Rusku než u nás, protože nepřijedete osmkrát za sezonu na jeden zimák jako v Česku. Při takovém počtu zápasů se vždycky něco stane a lidi si to pamatujou. A ačkoli si myslím, že máme jedny z nejlepších diváků, tak v Rusku se fandí slušně. To jsem nečekal. Hráči se navíc starají hlavně o hru, snaží se nesimulovat, a to se pak hra daleko líp čte.