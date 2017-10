Že je ještě Stramaccioni ve Spartě? Všude na světě by letěl, říká legenda Sparty Blažek

PRAHA Fotbalisté Sparty ztrácejí po prohře 0:1 s lídrem tabulky na Plzeň už 15 bodů. Zdá se tak, že cíl v podobě titulu a přímého postupu do Ligy mistrů se nenávratně rozplynul. Jako hlavní viník se nabízí kouč Andrea Stramaccioni.

Po dlouhých třinácti letech se zase hraje v nejvyšší fotbalové soutěži o přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů.

Ve sportovním světě dosud ne zcela úspěšný majitel Sparty Daniel Křetínský se proto v klubu rozhodl upustit od koncepce s vlastními odchovanci a vsadil na protichůdný projekt.



Projekt, který se nedaří.

Během letního přestupového období přišlo na Letnou hned 11 zahraničních posil za v přepočtu více než 250 milionů korun, pobírajících v součtu téměř 20 milionů korun měsíčně.



A k nákladům se musí připočíst i platy početného realizačního týmu, který si z předchozích působišť přivezl do Prahy jednačtyřicetiletý italský trenér Andrea Stramaccioni.

S tímto kdysi úspěšným mládežnickým koučem však byla ve všech seniorských mužstvech, která trénoval, rozvázána smlouva vždy před jejím vypršením, a tak už jeho letní příchod na Letnou budil u fanoušků rozpaky.

„Měli přijít dva hráči, ne jedenáct“

„Koupit jedenáct posil, to je vždycky obrovský zásah do týmu. Zodpovědnost za to, kdo do mužstva přijde, má vždycky trenér. On pak může za to, když nejsou výsledky.“

„Už před sezonou jsem říkal, že místo jedenácti hráčů měli za stejnou cenu koupit dva rozdílové hráče směrem dopředu, na kterých by to trenér spolu s Tomášem Rosickým postavil. To se ale nestalo,“ myslí si někdejší dlouholetý brankář Sparty Jaromír Blažek.

Jaromír Blažek

Rozpaky se rozšířily po naprosto nepovedeném dvojutkání třetího předkola Evropské ligy proti CZ Bělehrad. Sparta nejenže nevstřelila gól, navíc se s evropskou scénou rozloučila po dvou z hlediska výkonu zcela nepovedených zápasech.



Italský kouč se sice zaklínal formulí, že je tým v procesu tvorby a že potřebuje čas, aby se sehrál, Letenští však i následně v lize pravidelně střídali nepovedený výkon se zdařilým, a když po zcela bezkrevném představení poprvé v ročníku prohráli na hřišti posledního Brna, začali se fanoušci proti Stramaccionimu otevřeně bouřit.

„Na Plzni šlo poznat, že je v pohodě“

Stejným výsledkem 0:2 prohrála Sparta i o dvě kola později v derby na hřišti Slavie a po dalším nevydařeném venkovním zápase na hřišti Dukly (0:0) mluvili i fanoušci, kteří dřív stáli na Stramaccioniho straně, o nutnosti změny na trenérské lavičce.



Za Itala i jeho tým se však pokaždé postavil majitel Křetínský a svěřil mu i nedělní duel 10. kola proti suverénnímu lídrovi soutěže z Plzně.

Daniel Kolář z Plzně se raduje z gólu.

Sparta sice ve druhém poločase soupeře přehrávala, ani to však nezměnilo nic na tom, že z dalšího klíčového zápasu sezony odešla poražena.



„Sparta si sice možná prohrát nezasloužila, na Plzni ale šlo poznat, jak je v pohodě, jak působí klidným dojmem a v klidu čeká na svou příležitost. A ta přišla,“ všiml si 44letý Blažek.

Stramaccioniho plácnutí do vody

Patnáctibodová ztráta na Západočechy podle něj znamená ukončení ambicí na zisk titulu.

„Dostali jsme se do toho sami a musíme z toho ven. Je jasné, že už z toho titul nebude, takže jde o další zpackanou sezonu.

Překvapuje mě ale, že je Stramaccioni pořád na lavičce, všude na světě by trenér v podobném velkoklubu už dávno letěl.

Trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Vždyť se stačí podívat na Bayern, kde se s Ancelottim rozloučili. Přitom stačilo, aby prohráli dva zápasy v řadě,“ doplnila gólmanská legenda Sparty.



Blažka navíc rozčílil fakt, že Stramaccioni po zápase s Plzní svaloval vinu za prohru na rozhodčí.

„Sparta by měla mít respekt od rozhodčích? Vždyť o ten přichází právě kvůli výsledkům, za něž je zodpovědný právě trenér. Navíc přece nebudeme brečet na rozhodčí, jako to dělají slávisti. Hezky mluví na tiskových konferencích, dobře se poslouchá, ale vždycky je to jen takové plácnutí do vody,“ kroutil hlavou brankář, který má na kontě sedm ligových titulů.

Skončí na sparťanském pohřebišti v Jablonci?

Stramaccioni podle všeho zůstane trenérem Sparty i přes porážku s Plzní a Letenské povede do sobotního duelu na hřišti Jablonce.

Tedy klubu, který se v minulých letech nepřímo postaral svou výhrou o vyhození koučů Letenských Jaroslava Hřebíka či Vítězslava Lavičky.

„Jasně, v Jablonci to měla Sparta vždycky těžké a pamatuju si, že jsme to pak od svých fanoušků po prohře pořádně schytali. Pořád ale věřím, že kluci potvrdí tu chuť, kterou měli ve druhé půli proti Plzni, a v Jablonci uspějí,“ věří Blažek.

Podpoří sparťané jeho slova, nebo definitivně zatlučou hřebík do Stramaccioniho trenérské rakve?