Že by nový trend? smála se Kvitová po dalším bleskovém vítězství

PRAHA Zastavte mě, pokud to dokážete. Petra Kvitová na turnaji Prague Open zatím velmi ctižádostivě plní roli nejvýše nasazené tenistky, za úvodní dva duely prohrála jen osm gamů. „Jsem ráda, že jsem to zvládla takhle,“ řekla po snadném postupu do čtvrtfinále. Rusku Vichljancevovou zdolala 6:3, 6:1.

První středa v měsíci může být pro slabší povahy trochu náročnější, neboť se v poledne vždy rozhlučí sirény. V případě to – s trochou nadsázky – znělo hlavně jako varování pro soupeřku. Vichljancevová neměla šanci, za necelou hodinu bylo po všem.



Jako ostatně u mnoha posledních triumfů Kvitové.

„Že by to byl nový trend? Ráda bych to z něj udělala,“ říkala rozverně Kvitová o bleskovém průběhu. „Je jen dobře, že šetřím tělo a energii.“

Po utkání na centrkurtu ve Stromovce slyšela ryčné: „Petro, děkujem!“ A na oplátku sama na sociální sítě okamžitě napsala: „Děkuji Ti, Praho.“ Domácí prostředí jí zatím svědčí.

V hledišti bylo zase plno, tak jako v úterní svátek. Vnímáte podporu krajanů?

Přišlo hodně lidí, což je super. Vážím si toho. Když jsou teď dva svátky po sobě, asi si hodně lidí vezme i dovolenou, aby si to prodloužili. A zašli na tenis, třeba na mě. Což je hezký (úsměv).

Zatím vítězíte drtivě. Co vám takové duely dávají?

Myslím, že jsem hrála i trochu líp než v úterý, za mě spokojenost. Můžu si vyzkoušet, jak na tom jsem. Prodat, co jsem natrénovala; varianty a variace ve hře. Ukáže se i to, jak jsem na tom fyzicky, jak tělo snáší zátěž den poté. Věcí, co tyhle zápasy přinášejí, je spousta.

S čím jste spokojená?

Ta holka hrála opravdu hodně rychle a já byla schopná to vracet i rozmisťovat. Takticky jsem zvládla variabilitu servisu, občas s tím měla problémy. Musím se pochválit i za kraťasy, docela se povedly.

Máte za sebou už 21. výhru roku. Trenér Jiří Vaněk jich za cíl stanovil čtyřicet až padesát...

Příště ho vezmu sem (úsměv). No, je toho ještě hodně, za chvíli je půlka sezony. Počítáte i Fed Cup? Děkuju. Nevím, jestli bude počítat i on... Jedenadvacet je na květen docela hezké číslo. Vždyť za první měsíc jsem měla jednu.

Na Prague Open jste zůstala jediná z pětice nejvýše nasazených. Jak vysoko myslíte?

Vím, že poslední dobou je ženský tenis nahoru dolů, není asi tak stabilní jako mužský. Ale to tak prostě občas je. Kája (Plíšková) se navíc odhlásila, tu asi nepočítáte. Je to docela zrádné, antuková sezona teprve začíná, spousta holek si zvyká. Já se cítím dobře a tělo mně taky drží. Je to zatím fajn.