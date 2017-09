Zdvižený prostředníček pro vedení NHL. Mstí se NBC za absenci hvězd na olympiádě?

PRAHA Vy jste odmítli pustit nejlepší hokejisty světa na olympijské hry do korejského Pchjongčchangu, my vás za to během her nebudeme vysílat. Tak zní podle uznávaného zámořského novináře Larryho Brookse vzkaz americké celostátní televize NBC vedení NHL.

„Není to nic menšího než symbolicky zdvižený prostředníček Garymu Bettmanovi za zadržení hráčů během jedné z nejdůležitějších událostí NBC,“ přeposlal Brooks ve svém sloupku pro New York Post hypotetický vzkaz dlouholetému šéfovi NHL.

NBC má totiž podepsanou dlouholetou smlouvu na vysílání olympiády, ale rovněž na vysílání kanadsko-americké národní hokejové ligy.

A fakt, že do svého programu nezařadila v době konání her (7.–26. února 2008) žádný zápas z NHL, chápe Brooks jako pomstu majitelům klubů a vedení soutěže, kteří odmítli své hráče do Koreje poslat.



Zpráva o ignorování zápasů NHL během olympiády zarmoutila především New York Rangers, kteří chtěli 19. února vyvěsit v domácím zápase s Philadelphií ke stropu Madison Square Garden dres klubové legendy Jeana Ratella.

Podmínila si to ale tím, že přímý přenos nejen z ceremoniálu, ale i celého zápasu bude NBC vysílat. To se však nestane. Plánovanou slávu tak musí Rangers o týden odložit.

Přitom letos v období od 7. do 26. února odvysílala NBC hned 20 přenosů z NHL. A o ty nyní fanoušky ochudí.

Komisionář NHL Gary Bettman.

Na vedení NHL a majitele klubu se tak opět valí lavina kritiky za to, že upřednostnili své zájmy před tužbami svých hráčů, kteří o olympijské medaile bojují od her v Naganu v roce 1998.



Po Alexandru Ovečkinovi, který moc chtěl na hry v dresu Ruska jet, ale nemohl, se ozval kanadský obránce San Jose Marc-Édouard Vlasic.

Ten k videu, ve kterém organizátoři her v Pchjongčchangu představují medaile, trpce na Twitter poznamenal: „Krásné, že, NHL?“