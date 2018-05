Závodili jsme excelentně, ocenil cyklista Kreuziger svůj tým na Giru

PRAHA Na jednu stranu zklamání, že lídr Simon Yates nezůstal na předních příčkách v celkovém pořadí, na druhou vědomí dobře odvedené práce. Tak vypadaly pocity cyklisty Romana Kreuzigera po dnešním návratu z Gira d’Italia, kde byla jeho stáj Mitchelton-Scott hodně vidět.

„Měli jsme fantastický tým se skvělou atmosférou, což je základ pro docílení nějakých výsledků,“ pochvaloval si Kreuziger. „Přijeli jsme s ambicemi na celkové pořadí na pódium, což byl velký cíl, který se nám nepodařilo naplnit, takže z tohoto pohledu to může být zklamání,“ připustil.

Okamžitě ale dodal také pozitiva. „Podařilo se nám bez sprintera vyhrát pět etap se třemi různými závodníky. A když k tomu vezmu ten styl, jakým jsme závodili, bylo to něco excelentního. I to je potřeba vidět,“ zdůraznil Kreuziger.

Yates vyhrál tři etapy a celkovému pořadí dlouho vévodil. „Že se Simonovi podařilo vyhrát etapy, když jel v růžovém dresu (vedoucího jezdce), to už se jen tak nevidí. Takové věci, že růžový dres útočí, pamatuju naposledy tak někdy v dobách Pantaniho,“ uvedl Kreuziger.

Jenže závěr pětadvacetiletý Brit nezvládl a dál čeká na první velký triumf. „Po časovce, kdy si hrábl na své maximum, asi úplně nezregeneroval a tělo se mu trošku kouslo. Doufali jsme, že to bude velký boj. A současně také věděli, že cesta do Říma je relativně blízko, ale zároveň ještě dost daleko,“ připomněl Kreuziger.

Lídra v týmu si užíval

Pro Yatese byla italská metropole nakonec dál, než jeho tělo sneslo. „Samozřejmě jsme nepočítali s tím, že bouchne tak, jak bouchnul. On sám nám říkal, že to bude hop, nebo trop. Ale to je sport. I když to bylo mrzuté,“ doplnil Kreuziger.

Jet v týmu lídra si užíval plnými doušky. „Bylo skvělé vidět, jak nám lidi podél trati fandí za to, jak jsme těch 14 dnů, co měl Simon růžový dres, závodili. A nás zase maximálně motivovalo, jak jezdil Simon. Díky tomu jsme podávali výborné výkony.“ Na kýžený triumf nakonec dosáhl Brit Chris Froome. Čtyřnásobný vítěz Tour de France a loňský šampion Vuelty tím zkompletoval výhry z Grand Tours.

„Měl pomalejší začátek, měl tam pády, ale postupně se rozjížděl a v opravdu těžkých etapách s dlouhými kopci dvakrát vyhrál. Nejdříve na Zoncolan a pak fantastickým útokem i v Bardonecchii, kdy se nebál a útočil posledních 80 kilometrů, kdy jel sám,“ vyzdvihl Kreuziger.

„Klobouk dolů, že se mu povedlo zkompletovat ten hattrick Tour, Vuelta a Giro. Uvidíme, jak si odpočine a jak se mu podaří dát dohromady na Tour. Je tam o týden delší pauza kvůli fotbalovému mistrovství světa, což by mu mohlo pomoci,“ míní Kreuziger.

V neděli po závodě měl tým společnou večeři v Římě. „I když jsme se ještě nedozvěděli od sportovních ředitelů hodnocení, tak byli spokojení za těch pět vítězných etap, což je skvělý výsledek,“ podotkl Kreuziger.

Sám chce nyní předně vyléčit nachlazení z posledních dnů. „Základ je si odpočinout, v příštím týdnu bych se pak rád podíval do Innsbrucku a vyzkoušel si trať mistrovství světa, abych si udělal představu, co by mě mohlo čekat ve druhé části sezony,“ nastínil své plány.

