Zatím nepolapitelný Vettel. Němec s Ferrari ovládl kvalifikaci také v Baku

Baku Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál Sebastian Vettel z Ferrari a v této sezoně si zajistil třetí pole position za sebou. Do první řady se vedle vedoucího pilota průběžného pořadí v neděli postaví jeho největší rival a úřadující mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu.

Vettel na okruhu v ulicích Baku zaznamenal čas 1:41,498 a Hamiltona, před kterým má na prvním místě šampionátu náskok devíti bodů, porazil o 179 tisícin sekundy. Za dvojicí čtyřnásobných mistrů světa dojel Valtteri Bottas se ztrátou tří desetin na pilota Ferrari.

„V prvních dvou částech kvalifikace jelo auto dobře, ale až v poslední jsem si byl jistý, že mám auto, které se chová tak, jak chci,“ řekl Vettel. „Přesto jsem trochu zklamaný, protože jsem myslel, že bychom z toho mohli vytěžit trochu víc, ale hlavní je, že máme pole position,“ dodal.

Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku 1. Vettel (Něm./Ferrari) 1:41,498, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,179, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,339, 4. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,413, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,496, 6. Räikkönen (Fin./Ferrari) -0,992, 7. Ocon (Fr./Force India) -1,025, 8. Pérez (Mex./Force India) -1,049, 9. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,568, 10. Sainz (Šp./Renault) -1,853. Pozn.: Hülkenberg kvůli nepovolené výměně převodovky klesne na startu o pět míst.

„Ferrari bylo rychlé už v pátek, ale ani my nejsme bez šance. Podle statistik je tohle pátá nejlepší trať na předjíždění, takže zítra zkusím Sebastianovi znepříjemnit život,“ uvedl Hamilton, který jako jediný dokázal v prvním závodě sezony v Austrálii Vettela v kvalifikaci porazit. Šlo však o jeho jediný úspěch, na výhru v závodě čeká i se závěrem minulé sezony šest Velkých cen.

Další dvě místa obsadily vozy Red Bullu. Čtvrtý byl Max Verstappen, pátý vítěz předchozího závodu v Číně a obhájce loňského triumfu z Ázerbájdžánu Daniel Ricciardo.

Až z šesté příčky odstartuje Kimi Räikkönen z Ferrari, přestože v posledním kole byl dlouho rychlejší než Vettel a o pole position ho připravila chyba v závěrečné zatáčce. „Byl jsem dobře rozjetý, ale při výjezdu jsem se trochu přetočil a ztratil rychlost,“ řekl finský pilot. „Škoda, nebýt toho, tak jsem ve výrazně lepší pozici. Ale uvidíme zítra,“ dodal.

V první části kvalifikace se málem srazily vozy Toro Rosso, Pierre Gasly v rychlosti kolem 300 km/h jen těsně minul Brendona Hartleyho. Gasly jel měřené kolo, zatímco Hartley se mu s poškozenou pneumatikou snažil uhnout tak nešťastně, že do něj týmový kolega málem narazil. „Zpomalil jsem a netušil jsem, že je tak blízko. Byla to moje chyba, málem jsem zavinil nebezpečnou srážku. Dlužím mu obrovskou omluvu,“ řekl Hartley v rozhovoru pro Sky Sports.

„Dost mě to vyděsilo. Nevím, co se stalo, ale najednou hrozně zpomalil. Já jel rychlostí kolem 320 kilometrů, snažil jsem se uhnout, ale byl jsem přesvědčený, že do něj narazím. Nemám tušení, jak se mi podařilo mu nakonec uhnout,“ přidal Gasly.