Zatím až moc drahý rebel. Kdo je Van Dijk, čerstvě nejdražší obránce planety?

Zimní pohyby v Anglii Přestupové spekulace Philippe Coutinho. V létě o něj tuze stála Barcelona, ale Liverpool tučné nabídce odolal. Jenže utracené peníze za Van Dijka nebo Nabyho Keitu z Lipska, který přijde v létě, se někudy musí znovu vrátit...

Cenk Tosun. Nejlepší střelec Besiktase, úřadujícího tureckého mistra, míří do Evertonu. Fotbalista, který od léta nastřílel třináct gólů, by měl stát 25 milionů liber.

Alexis Sánchez & Mesut Özil. Oběma končí v Arsenalu v létě smlouva a k podpisu nové se zatím nemá ani jeden z nich. Ztratit dvě největší hvězdy bez náhrady by mohlo být smrtící, zkusí Arsenal minimálně některého z nich prodat už v lednu?

Moussa Dembélé. Stále teprve jednadvacetiletý talent střílel od minulé sezony góly v Celtiku Glasgow. Od ledna vtrhne do Premier League v dresu Brightonu. Kluby jsou domluvené.

Stále teprve jednadvacetiletý talent střílel od minulé sezony góly v Celtiku Glasgow. Od ledna vtrhne do Premier League v dresu Brightonu. Kluby jsou domluvené. Theo Walcott. Nejdéle sloužící fotbalista Arsenalu v letošní sezoně téměř nehraje. Vrátí se do Southamptonu, kde vyrůstal?