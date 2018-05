Zase ta Amerika. Nejčastější soupeř ve čtvrtfinále to na Čechy příliš neumí

PRAHA Spojené státy, to je soupeř, s nímž čeští hokejisté sehráli ve čtvrtfinále nejslavnější zápasy v samostatné české historii a taky soupeř, jehož Češi potkávají v bojích o postup do osmifinále nejčastěji.

ZOH 1998: Česko - USA 4:1

Vše začalo v roce 1998 na Turnaji století, tedy olympijských hrách v Naganu. Češi tehdy do prvního vzájemného zápasu ve čtvrtfinále vstupovali jako jasní outsideři, protože šli proti vítězům Světového poháru z roku 1996.

V první třetině byli Češi zralí na ručník a jen výborné zákroky Dominika Haška mohly za to, že po gólu Mika Modana prohrávali jen 0:1.

Po legendárním proslovu kapitána Vladimíra Růžičky však Češi vstoupili do druhé části jako polití živou vodou a skóre zásluhou gólů právě Růžičky, Jágra a Ručinského skóre otočili. V závěru zápasu pak skóre na 4:1 dovršil Dopita.

MS 2004: Česko - USA 2:3 SN

„Jaromíre, to zabolí, to zabolí. Proč jsi nedal branku? Proč jsi trefil tyčku?“ Refrén kapely MIG 21 z hitu Jaromíre! prezentuje ponurou náladu mezi českými fanoušky poté, co Češi na domácím světovém šampionátu v Praze ve čtvrtfinále podlehli Američanům 2:3 po samostatných nájezdech.



Češi přitom při premiérovém šampionátu pořádaném v samostatném Česku měli dlouho herně navrch, což potvrdily góly Martina Škouly a Jaromíra Jágra v úvodu druhé třetiny.

Zklamaný Jaromír Jágr.

Američané však záhy zásluhou Richarda Parka snížili a v 52. minutě zmrazil fanoušky v hale i u televizních obrazovek gól Erika Westruma, jehož nahození smolně srazil za gólmana Tomáše Vokouna Jan Hlaváč.



Podruhé pak byli fanoušci zmražení, když Martin Havlát a Petr Průcha proti gólmanovi Ty Conklinovi neuspěli, David Výborný s Jaromírem Jágrem trefili teč, naopak v páté sérii uspěl parádním blafákem příznivcům neznámý bek Andy Roach.

A definitivní zmar pak přišel poté, co Jiří Dopita v posledním nájezdu branku přestřelil.

MS 2005: Česko - USA 3:2 SN

„Do roka a do týdne. Čeští hokejisté vrátili Američanům bolestivou porážku ze čtvrtfinále v Praze!“ řval do mikrofonu Robert Záruba.

V zrcadlově obráceném zápase Češi po gólech Mika Modana a Marka Parrishe po druhé třetině prohrávali 0:2, ve třetí třetině však góly Marka Židlického a Jaroslava Špačka vyrovnali.



MS 2011: Česko – USA 4:0 čtvrtfinále

Češi kráčeli turnajem, který pořádalo Slovensko, jako nůž máslem. Bez porážky prošli základní i osmifinálovou skupinou a podobně suverénně zvládli i čtvrtfinále.

Před skvělým Pavelcem se blýskl hattrickem Jaromír Jágr, gól a dvě asistence si připsal Tomáš Plekanec. V semifinále Češi nestačili na výborně hrající Švédy, zklamání ale přešlo po parádní přestřelce 7:4 s Ruskem v duelu o bronz.



ZOH 2014: Česko – USA 2:5 čtvrtfinále

Ve své základní skupině zdolali Češi v Soči pouze Lotyšsko a pro postup do play off dokonce museli v předkole přehrát Slováky.

Ve čtvrtfinále pak ale narazili na výrazně lépe připravené Spojené státy. Na úvodní inkasovoanou branku po 99 sekundách ještě Češi zaregovali, ale na další dva góly do první přestávky už ne.

Ondřej Pavelec dokonce zápas nedochytal, vystřídal ho Alexander Salák. V závěru už jen snižoval Aleš Hemský, který byl jediným střelcem Čechů v zápase.

MS 2014: Česko – USA 4:3 čtvrtfinále

Česi si stejně jako ostatní týmy zvykali na nový systém osmičlenných základních skupin. Za Kanadou a Švédskem prošli do čtvrtfinále s USA ze třetího místa.

Zápas byl pořádně divoký, když na úvodní gól Brocka Nelsona okamžitě zareagoval Tomáš Rolinek. Pak se dlouho prosazovali jen Češi, když Tima Thomase překonali v přesilových hrách Tomáš Hertl a Roman Červenka, skóre druhé třetiny uzavřel Ondřej Němec.

Když už to vypadalo na jasný závěr, překonal Saláka dvakrát během třinácti sekund Tyler Johnson a poslední minutu se Češi báli o výsledek.



Pak už ale Češi v turnaji ani jednou neskŕovali a podlehli 0:3 v semifinále Finům a Švédům v duelu o třetí místo.

MS 2015: Česko – USA 0:3 zápas o bronz

Na šampionátu v Praze a Ostravě Češi moc toužili uspět a v klíčovém čtvrtfinále přehráli Finsko 5:3. V semifinále ale vystavila domácím stopku suverénní Kanada a došlo na duel o bronz.

Před více než 15 tisíci natěšenými diváky ale Češi ani jednou nepřekonali gólmana Hellebuycka, hned v první třetině dvakrát inkasovali a zmar dokonal v závěru druhé třetiny Charlie Coyle. Češi skončili znovu bez medaile.

MS 2016: Česko – USA 1:2 SN čtvrtfinále

V základní skupině na ruském šampionátu Češi kralovali a v Moskvě například přehráli domácí tým hladce 3:0 a vyhráli skupinu A. Do čtvrtfinále tak šli na čtvrtý celek druhé skupiny USA.

Obrovská bitva byla hodně o obraně, nikdo nechtěl udělat chybu. Úvodní gól dal v 16. minutě Tomáš Zohorna z trestného střílení, na začátku druhé třetiny srovnal Auston Matthews.

Duel dospěl až do nájezdů, které rozhodli oba střelci předchozího průběhu. Matthews v druhé sérii Dominika Furcha prostřelil, Zohorna o chvíli později neproměnil a poslal Čechy domů.



SP 2016: Česko - USA 4:3 základní skupina

Na Světový pohár 2016 do kanadského Toronta cestovali Češi bez větších ambicí a hned na úvod dostali od Kanady šest gólů, pak podlehli po prodloužení Výběru Evropy.

V posledním zápase skupiny už hrály oba týmy jen o čest, kterou uhájili Češi. Ti v divokém zápase vedli 1:0 i 2:1, ale soupeř dokázal vždy srovnat. Klíčový byl až gól Aleše Šustra, na vítěznou branku Milana Michálka odpověděl v úvodu poslední třetiny Ryan McDonagh.

ZOH 2018: Česko – USA 3:2 SN čtvrtfinále

Poslední vzájemný souboj se datuje jen pár měsíců zpátky. V Pchjongčchangu Češi znovu vyhráli svou základní skupinu a do čtvrtfinále šli na USA, které muselo v osmifinále přes Slovensko.

Všechny góly padly v první polovině zápasu. Na úvodní trefu Donata zareagoval Jan Kolář. V druhé třetině poslal Čechy do vedení Kundrátek, o minutu a půl později zareagoval vyrovnáním Jim Slater.

Zápas dospěl až do samostatných nájezdu, kde se prosadil jen Petr Koukal. V posledním nájezdu vychytal Butlera Francouz a Češi šli do semifinále.



V semifinále ale přišla porážka s Olymspijskými sportovci z Ruska a v zápase o bronz byla lepší Kanada.

Jak to dopadne tentokrát?