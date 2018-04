Zase spolu a Djokovič přiznává: Vajda mi chyběl, je koučem, otcem i bratrem

PRAHA Do budoucnosti se jde přes minulost. Zní to ezotericky, což ale u Novaka Djokoviče nevadí. Na Instagram sám pověsil radostnou fotku s popiskem: „Cítím se dobře. Díky za všechnu lásku.“ A taky za naději. Zatím obsáhla jen jeden zápas, srbský tenisový šampion ovšem věří, že přetrvá. Na turnaji v Monte Carlu se Djokovič znovu představuje s hlavním koučem Mariánem Vajdou, strůjcem jeho fantastických časů.

Na úvod rozbil krajana Lajoviče 6:0, 6:1, ve středu nastoupí proti Chorvatu Čoričovi. „Na to, že to byl můj sedmý zápas od loňského Wimbledonu, to bylo slušné,“ uvedl. „A konečně hraju bez bolesti.“

Otázkou je, zda se víc trápilo jeho tělo, nebo duše. Od vítězného Roland Garros 2016, kde získal poslední grandslamovou trofej, co mu chyběla, Djokovič svištěl jen jedním směrem: dolů. Nepomohli samozvaný „duchovní guru“ Pepe Imaz, nevyšla spolupráce s legendou Andre Agassim, po pár měsících skončilo i trenérské angažmá Radka Štěpánka. „Shodli jsme se jen na tom, že se neshodneme,“ popsal Štěpánek.

A tak se Djokovič, který v občas až přespříliš filozofických výrocích neustále hovořil o nutnosti dívat se vpřed, najednou ohlédl zpátky. A vzpomněl si na Vajdu.

Pořád je co objevovat, přátelé

Slovák jej vedl v letech 2006 až 2013, další čtyři roky byl členem týmu (hlavním koučem se stal Boris Becker). Loni se rozešli, teď vazby obnovují. „Chyběl mi,“ vyznal se Srb. A nejen jako trenér. „Je mi bratrem i otcem; člověkem, s nímž můžu řešit spoustu věcí nejen ohledně tenisu, ale i svého soukromí. Vždycky tu byl pro mě, zná mě skrz naskrz. Ví, co potřebuju, abych se vrátil do špičky.“

Ví to i on sám? Tým Djokovič, Agassi, Štěpánek se neosvědčil. Všichni tvrdí, že rozchod proběhl kultivovaně, ale tenista teď zpětně přiznává, že uspěchal návrat na americké betony. Že se ještě po trablích s loktem necítil dost fit.

„Nevěděl jsem, kudy se po Indian Wells a Miami vydat,“ připomněl turnaje, na nichž vyhořel, pokaždé vypadl v 1. kole. „Nebylo to nic osobního. Budeme se dál vídat a zůstaneme přáteli.“ To je jedna věc, výkony na kurtech druhá. Djokovič se rozhodl pro velkolepý restart. Pro návrat do „starých dobrých“ časů.

„Pro nás oba je to nový začátek,“ pronesl o Vajdovi. „Navíc cítím, že jsem zároveň i já chyběl Mariánovi. Já, nebo tenis. Nebo obojí.“

Zdravé tělo je u Djokoviče základem, ale nikoli dostačující podmínkou; nenasytnost šampiona by neměla zůstat stranou. Po Beckerovi a Agassim se Štěpánkem je Vajda cestou jistoty. „Věřím, že s ním bude zpátky. Spíš dříve než později,“ napsal na Twitteru bývalý britský tenista Greg Rusedski. „Někdy je potřeba se vrátit k lidem, s nimiž jste zažívali ty největší úspěchy. Proč totiž měnit vítěznou sestavu?“

Test v Monte Carlu je přetěžký, na turnaji dotovaném 1000 body by Djokoviče při úspěšném startu čekal ve čtvrtfinále Rafael Nadal. Zároveň je to comeback v místě, kde se cítí jako doma, však je v Monackém knížectví rezidentem.

„Chtěl bych s vámi něco sdílet,“ napsal na Instagram. „Bez ohledu na to, jak dobří v něčem jste, se je pořád co učit, pořád co zlepšovat, pořád co objevovat.“

Pokud se toho bude držet i on, se staronovým koučem nemusí být návrat do nejužší špičky vyloučen.