Záře nad Neapolí. Bouřlivý karneval (zatím) jen kvůli naději na svržení Juventusu

PRAHA Nejdřív se nad městem rozzářily ohňostroje a lid neapolský vyšel do ulic. Zaplnil obří hlavní náměstí Piazza Plebiscito v centru i s přilehlým Piazza Trieste a Trento. A na opačnou stranu bylo plno až k nábřeží. A za chvíli už nešlo projet k letišti ve čtvrti Capodichino, jak byla příjezdová dálnice ucpaná.

Neapol po osmadvaceti letech prožila další bezesnou noc. Ne, neslavilo se Scudetto jako tenkrát v dobách Diega Armanda Maradony.

Slavila se jen na naděje na ligový titul, na který klub i město čekají právě od roku 1990. Slavilo se vítězství 1:0 nad rivalem v Turíně, Juventus však čtyři kola před koncem tabulku italskou ligy pořád vede. Byť už jen o bod.

„Udělali jsme svým výjimečným fanouškům radost, ale Juventus zůstává v čele, takže se téměř nic nezměnilo. Pořád máme velmi malou šanci, že je přeskočíme,“ řekl až poraženecky trenér Maurizio Sarri na tiskové konferenci po utkání v Turíně.

„Pořád máme šanci, věříme,“ říká ofenzivní tahoun Lorenzo Insigne.

Kaliodou Koulibaly (vlevo) a Arkadiusz Milik slaví vítězství gól Neapole do sítě Juventusu. Kalidou Koulibaly z Neapole překonává Gigi Buffona v brance Juventusu.

V Turíně to byl pro Neapol zápas naděje. Předvedla parádní výkon, odměny se dočkala minutu před koncem po centru z rohu.



„To je ta hlava,“ svítil nadpis na titulní straně nejčtenějšího italského deníku Gazzetta dello Sport s fotografií obřího stopera Koulibalyho ve výskoku a míče mířícího za záda brankáře Buffona.

Když o pět minut později sudí duel ukončil, hostující fanoušci ve svém sektoru plakali dojetím. O devět set kilometrů jižně v Neapoli propukl karneval, snad spíš blázinec.

„Je mi jasné, co se tam asi bude dít,“ říkal Insigne novinářům krátce po zápase před nedělní půlnocí.

Sám Maradona, který klub dovedl k titulu i v roce 1987, pózoval s dresem střelce Koulibalyho. „V našich srdcích máme sen.“

Nikdo nemá vášnivější tifosi než SSC Neapol. Nikde neprožívají fotbalové úspěchy i zklamání tak intenzivně jako v Neapoli.

Když speciál s fotbalisty v noci dorazil do města, na letišti nebylo k hnutí. Autobus s hráči z Capodichina nemohl projet.

Co by se asi dělo, kdyby to mužstvo kolem kapitána Marka Hamšíka opravdu dokázalo?



I když trenér Sarri se drží hodně při zemi, Neapol šanci má. Juventus měl před dvěma týdny šestibodový náskok a o jeho obhajobě titulu vzhledem k jeho síle a možnostech soupeřů nebylo pochyb.

Jenže remíza v Crotone a prohra s Neapolí všechno změnily. Navíc v příštím kole hraje na Interu Milán, který s římskými celky AS a Laziem bojuje o třetí příčku. A v předposledním kole hraje právě na AS Řím. K domu dvě lehká utkání doma s Boloňou a Hellasem Verona.



Ani Neapol nemá jednoduchý los. Příště hraje ve Florencii, která je devátá, a další venkovní zápas ji čeká na hřišti osmé Sampdorie Janov. Doma hraje s FC Turín a Crotone.



„Je těžké něco předpovídat. Uvidíme, jak obě mužstva zareagují v příštím kole,“ nechal se slyšet legendární brankář Dino Zoff, který v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století chytal za Neapol i Juventus.