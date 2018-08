Zapíše se do guinessovky? Legendární skifař Chalupa chce dojet z Prahy až do Hamburku

PRAHA Veslař Václav Chalupa se devět let po skončení aktivní kariéry pokusí o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Společně s Alešem Nejedlem se chystá na přelomu září a října absolvovat na skifu trať mezi Prahou a Hamburkem.

Padesátiletý Chalupa byl nejprve osloven, aby řediteli extrémního závodu Prague - Hamburg Rowing Race 2018 Nejedlovi při absolvování 850 km dlouhé regaty pomohl jako mentor a doprovázel ho na motorové lodi.

Stříbrný medailista z olympiády v Barceloně 1992 a několikanásobný medailista ze světových šampionátů se ale rozhodl, že se zapojí aktivně.



„Veslování mě pořád baví, a protože nemám s takovou vzdáleností zkušenosti, tak je ideální si to nejprve vyzkoušet a poté radit,“ řekl Chalupa na dnešním neformálním setkání s novináři.

„Takže to budu zkoušet a zároveň Alešovi radit. Na (doprovodné) lodi by mě to nebavilo a asi by mě i mrzelo, že nemůžu sedět za veslama,“ dodal.



Zatímco Nejedlo plánuje trať urazit na klasickém skifu, Chalupa usedne do takzvaného mořského skifu.

„Sice je pomalejší, ale zároveň stabilnější a komfortnější. Navíc v Německu nás čekají místy extrémní podmínky a velké vlny,“ uvedl Chalupa.

Skifař Václav Chalupa

Na akci, která se uskuteční začátkem září, se chce připravovat doma na Lipně. „Nikdo ale pořádně neví, co nás čeká, takže je to složitější,“ řekl.



Chalupa již na jaře absolvoval podobnou akci, i když kratší. Z Českých Budějovic dojel až do Prahy v rámci 200 km dlouhé vzpomínkové cesty po stopách vltavských plavců.

„Dojeli jsme až po Karlův most, tak jsem si řekl, proč nepokračovat dále,“ usmál se. Podle něj nebude cesta mezi Prahou a Hamburkem o závodním veslování.

„Půjde hlavně o vůli to vydržet. Letos chceme trať hlavně zdolat, od příštího roku to může být o závodu.“

Podle původních plánů se do regaty měli zapojit i profesionální veslaři, kteří měli absolvovat prolog a 12 etap.

Kvůli malému počtu přihlášených se ale pořadatelé rozhodli kategorii elite zrušit a další kategorie upravit tak, aby byl závod pro větší počet zájemců. I nadále platí, že v amatérské kategorii se mohou veslaři představit jen v jedné z etap.