Zápis do historie, splněný sen. Český rozhodčí Suchánek bude pískat první duel NHL

PRAHA Hokejový rozhodčí Libor Suchánek se ve čtvrtek jako první Čech v historii dočká debutu v NHL. Osmadvacetiletý arbitr byl podle české verze webu nhl.com nominován jako čárový k utkání New York Islanders - Carolina. Ve slavné soutěži se dostane v roli rozhodčího na led jako teprve třetí Evropan po Švédovi Marcusi Vinnerborgovi a Rusovi Jevgeniji Romaskovi.

Cesta do prestižní ligy se Suchánkovi otevřela při loňském přípravném utkání na Světový pohár s Ruskem, kde si ho všimli zástupci NHL. Sudí absolvoval školení a semináře, za začátku letošního roku vyzkoušel nižší AHL a v létě podepsal dvoucestnou smlouvu s NHL.

„NHL nikdy nebyla můj sen, protože jsem nikdy netušil, že bych se do ní vůbec mohl dostat. Spíš bych řekl, že pro českého rozhodčího je to takový malý zázrak,“ řekl Suchánek v rozhovoru pro českou verzi NHL.com.

Stejně jako hokejisté se musel i Suchánek v zámoří sžít s užším kluzištěm. „K bráně je to v přerušené hře blíž, to je fajn. Na druhou stranu jsou ti hráči v daleko větším kontaktu a je potřeba se jim rychleji vyhýbat,“ popsal. „Nové je pro mě to, že tady čároví dost často sedí na mantinelu. To se v Evropě vůbec neděje,“ přidal i další postřeh.

Premiéru v brooklynském Barclays Center vyhlíží s mírným rozechvěním. „Na jednu stranu se samozřejmě těším, ale obavy tam jsou. Jsem lehce nervózní, nebudu zastírat, že ne. Za sebou už mám přípravný duel ve slavné Madison Square Garden, debutovat rovnou v téhle slavné hale, tam jsem měl opravdu velký respekt. To mi snad pomohlo, už to nebude úplný skok rovnou do hloubky,“ věří.