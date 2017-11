Zápasnice Hanzlíčková má první medaili na světové scéně, bronz z MS do 23 let

Bydhošť (Polsko) Česká zápasnice Adéla Hanzlíčková vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa do 23 let. Na turnaji v Bydhošti nestačila ve váze do 63 kg jen na pozdější vítězku Ajanu Gempeiovou z Japonska. V dramatickém duelu o třetí místo položila na lopatky Taťjanu Smoljakovou z Ruska a stala se nejlepší Evropankou v soutěži. Stříbro získala Kanaďanka Braxton Rei Stoneová.

Hanzlíčková podlehla Gempeiové 3:8 hned v předkole, ale Japonka, loňská juniorská mistryně světa, svojí vítěznou jízdou „vytáhla“ českou naději do oprav.

A v nich si brněnská rodačka před limitem poradila s Číňankou Pao Ling-ling i Elmirou Gambarovou z Ázerbájdžánu a rozhodla pro sebe také duel o medaili. S Ruskou prohrávala ještě v poslední půlminutě 4:6, ale dokázala vyrovnat a vzápětí udržela soupeřku na lopatkách. Do konce zápasu chybělo 16 sekund.

Třiadvacetiletá Havlíčková, účastnice loňských olympijských her v Riu, vybojovala první medaili ve světové konkurenci. V kategorii do 23 let má ale ve sbírce už tři stříbra; to poslední získala v březnu v Szombathély.

Mezi seniory je maximem české volnostylařky páté místo z debutu na ME v roce 2014, kde zazářila ještě v juniorském věku. Na letošním kontinentálním šampionátu v Novém Sadu byla jedenáctá, stejně jako potom na MS v Paříži. Tam pro ni turnaj skončil hned po prvním zápase.

S kategorií do 23 let se rozloučila medailově i přesto, že před šampionátem byla nemocná a na poslední chvíli dobrala antibiotika. „Za posledních deset dnů přípravy jsem absolvovala jen jeden zápasnický trénink. Jinak jsem se snažila hlavně uzdravit, což bylo o to těžší, že jsem musela upravovat váhu. Byly tam i chvíle, kdy jsme uvažovali o tom, že do Polska vůbec neodjedu. Teď jsem samozřejmě šťastná, že jsem to nevzdala,“ radovala se Hanzlíčková.

Nedostatečnou fyzičku pocítila hned v zápase s Japonkou, který ji vyčerpal. „Když jsem postoupila do repasáží, věděla jsem, že musím zápasit tak, abych se moc neunavila a ideálně to ukončila co nejrychleji. To se v obou zápasech podařilo. Před bojem o bronz jsem se pak snažila na nic nemyslet, mít čistou hlavu. S tím jsem měla dříve problémy, teď se snažím na tom pracovat a je to hodně znát,“ dodala Hanzlíčková.