Základní sestava Satoranského změnila. Teď chce pomoci v play off.

Washington V noci ze soboty na neděli evropského času zřejmě skončí jedno z nenáročnějších období v kariéře Tomáše Satoranského. Do sestavy basketbalistů Washingtonu se totiž vrátí po zranění hlavní hvězda John Wall a zřejmě hned zaujme své místo v základní pětce Wizards. Místo, které od konce ledna okupoval jediný Čech v NBA.

„Bylo to 27 zápasů? Slušná série,“ usmívá se šestadvacetiletý Čech na otázku reportérů, jestli ví, kolikrát v základní pětce nastoupil.

Je to dokonce jeho nejdelší zápasová šňůra v základní pětce a druhá nejvyšší minutáž v kariéře mezi dospělými. Tedy i delší v nejlepších sezonách v USK Praha, Seville nebo Barceloně.

Satoranský dobře ví, že se jeho čas v základní pětce chýlí ke konci, posledních sedmadvacet zápasů z něj však udělalo sebevědomějšího hráče, který může Wizards pomoci v play off.

„Je skvělé, že jsem dostal příležitost být na hřišti ve vyrovnaných koncovkách. Měl jsem míč v ruce za vyrovnaného stavu v poslední minutě. To mi dodalo hodně zkušeností a sebevědomí,“ pokračuje Satoranský.

Tomáš Satoranský.

Přestože to Wizards zatím oficiálně neohlásili, několik hráčů v rozhovorech naznačilo, že Wall by se měl do sestavy vrátit právě v sobotním zápase proti Charlotte. Tímto zápasem by si chtěli hráči z hlavního města USA definitivně zajistit postup do vyřazovacích bojů.

V posledních sedmadvaceti zápasech se Satoranský projevil jako solidní střelec (proměňoval 53 procent svých pokusů) a velmi dobrý nahrávač (zapisoval šest asistencí na utkání). Čísla se dají velmi dobře porovnat s jeho nejlepším obdobím ve Španělsku, kdy v sezoně 2013/14 průměroval za třicet minut na zápas přes dvanáct bodů a pět asistencí.

„Skvělé na Tomášovi je, že hraje neustále s maximálním nasazením. Každou sekundu na hřišti, ať už je to v obraně, v útoku nebo jen při tréninku. Jeho hra je založená na nasazení a v poslední době hrál velmi dobře,“ chválí svého svěřence trenér Scott Brooks.

Satoranský a rozehrávač Detroitu Pistons Reggie Jackson.

Teď bude muset převést svůj výkon do menšího objemu minut a znovu se připojit k hráčům nastupujícím z lavičky. I přestože Wall více než dva měsíce nehrál, očekává se, že naskočí rovnou do plné zátěže a bude hrát přes 30 minut na zápas.

Ve čtyřiceti utkáních před Wallovým zraněním nastupoval český reprezentant průměrně na 16 minut a ví tedy, že bude muset svou hru lehce obměnit, aby pomohl Wizards i za kratší čas na palubovce.

„Těším se, až John naskočí zpět do sestavy. Je super, že se vrátil před play off a my budeme mít čas si zaběhnout naší běžnou rotaci, než začne klíčová část sezony,“ říká rodák z Prahy.

Satoranský také věří, že jeho spojení s klíčovými náhradníky Mikem Scottem, Kelly Oubrem Jr. a dalšími pomůže Wizards i v play off a lavička nebude Achillovou patou Washingtonu jako v minulých letech.

„Loni jsme základní pětce moc nepomohli. Myslím si, že letos to bude o hodně lepší a snad budu díky nám hlavní hvězdy odpočinutější,“ doufá.

Stejně jako jeho spoluhráči i spousta fanoušků kontroluje Satoranský nasazení pro play off snad po každém zápase. Wizards jsou totiž v tuto chvíli šestí a pokud by sezona skončila dnes, vycházel by na ně souboj s LeBronem Jamesem a jeho Clevelandem. Právě jim se však Washington i všichni ve Východní konferenci chtěli vyhnout.

LeBron James z Clevelandu (vpravo) najíždí do koše přes DeMarre Carrolla z Brooklynu

„Musíme se snažit až do konce základní části. Pořád ještě můžeme skončit od pátého až po osmé místo. Nesmíme spoléhat, že to za nás někdo vyhraje, nemáme ještě ani definitivně jisté play off. Já osobně bych se Clevelandu v prvním kole rád vyhnul,“ pokračuje Satoranský.

Týmy s LeBronem Jamesem totiž vyhrály jedenadvacet utkání v prvním kole play off v řadě, což je nejdelší taková šňůra v historii.

„V play off LeBron vždy přeřadí na vyšší rychlost a pro soupeře je ještě těžší ho zastavit. V prvním kole neprohrál už ani nevím kolik let ani zápas. Je to sice statistika a ty jsou od toho, aby se porušovaly, ale já bych radši vyzval v prvním kole jiný tým,“ uzavírá Satoranský.