Zadostiučinění pro Salaha. Na MS stihne už první zápas s Uruguají

MADRID Hvězdný fotbalista Mohamed Salah věří, že po zranění ramena zasáhne už do prvního utkání Egypta na mistrovství světa v pátek proti Uruguayi. Původně se předpokládalo, že kvůli zranění z květnového finále Ligy mistrů proti Realu Madrid útočník Liverpoolu úvodní zápas šampionátu nestihne.

„Cítím se lépe. Doufám, že bych mohl hrát v našem prvním utkání, ale ještě bude záležet na tom, jak se budu cítit ve dnech předtím,“ řekl Salah španělskému deníku Marca.



Nejlepší hráč minulé sezony Premier League se zranil v prvním poločase finále Ligy mistrů po kontaktu s kapitánem Realu Sergiem Ramosem a musel odstoupit. Madridský tým utkání vyhrál 3:1.

Španělský obránce tento týden uvedl, že kdyby si Salah nechal dát injekci proti bolesti, mohl v utkání pokračovat.

„Jasně, je vždycky fajn, když člověk, který vás nejdříve rozpláče, se vám pak vysměje,“ řekl sarkasticky Salah, jenž také reagoval na Ramosovo tvrzení, že si po utkání psali SMS zprávy.

„Ano, psal mi, ale já mu nikdy neřekl, že jsem v pořádku,“ uvedl egyptský útočník.

Salah pomohl reprezentaci své země k prvnímu postupu na MS po 28 letech a nechce, aby „Faraoni“ byli v Rusku jen do počtu.



„Máme skvělý tým a skvělého kouče. Chceme tam psát historii, ne pouze odehrát tři zápasy a rozloučit se. Takhle vůbec nepřemýšlím. Chceme se dostat do play off a něco tam předvést,“ řekl bývalý útočník Chelsea, Fiorentiny či AS Řím.

V základní skupině šampionátu mají Egypťané kromě Uruguaye za soupeře tým domácího Ruska a Saúdskou Arábii.