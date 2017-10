Žádní žebráci na Velké pardubické nebudou. Neprorazili by, těší matadora Váňu

pardubice Napětí před 127. ročníkem Velké pardubické stoupá. A těch otázek, které nabízí. Zlomí Marek Stromský v neděli své prokletí na obhájci Charme Lookovi? Vyloupí český dostihový poklad nadupaní francouzští koně? Nebo vyhraje někdo úplně jiný?

Spousta věcí se od loňského ročníku změnila.



Tehdy v Pardubicích nestartoval žádný z koní-vítězů. Nepřijela ani žádná zahraniční stáj, a dostihu se dokonce nezúčastnil ani žádný zahraniční žokej.

Nic z toho letos neplatí. Tolik nových příběhů může nedělní steeplechase nabídnout. A znovu se můžou přepisovat historické statistiky.

Pokud některý ze čtyř koní Josefa Váni vyhraje, stane se 64letý legendární žokej prvním trenérem s dvouciferným počtem triumfů.

Do bitvy posílá třeba ostříleného Zarifa, v kvalifikaci dvakrát druhého No Time To Lose nebo loňského prvního poraženého Ange Guardiana.

Loňský šampion Jan Faltejsek se zase případným triumfem může osamostatnit na druhém místě historických tabulek. Na Váňu by mu v tu chvíli chyběly jen tři výhry.



A velkým tahákem je pochopitelně také neutuchající snaha Marka Stromského po prvním platném prvenství.

Na trať v neděli vyrazí 20 koní, tedy o pět víc než v loňském roce a z toho tři budou z Francie.

Dva z nich pak od renomovaného trenéra Guillama Macaira, jehož koně v letošní sezoně vyhráli už 217 dostihů a na dotacích vydělali neuvěřitelných 6,2 milionu euro!

Když v roce 1947 proběhl cílem dostihu na prvním místě francouzský hřebec Rayon De, bylo to až do dnešního dne naposledy, kdy se v Pardubicích radovala francouzská stáj.

Sedmdesát let uběhlo a pyšní Francouzi letos přiváží do východočeského města koně hned tři.

I to je dobrou vizitkou pro českou steeplechase.

„Jsem mile překvapen. Je vidět, že ve Francii už se na nás nekoukají přes prsty a vědí, že s žebrákama u nás neprorazí. Naše koně budou mít problém, ale běží se o kilometr dál, než jsou prověřeni ve světě,“ prozradil osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa.

Podle něj, ale také třeba podle uznávaného trenéra Čestmíra Olehly bude mít nedělní závod i díky francouzským koním nejkvalitnější konkurenci za posledních deset dvacet let.

„Francouzi mají čím dál lepší koně. Proto i celé Irsko a Anglie dnes vyhrávají velké překážkové dostihy s francouzskými koňmi. Stejné to bude časem i u nás,“ říká Váňa.

Z jihozápadu Evropy přijíždí Urgent de Gregaine, který má ale zatím nejméně zkušeností. To duo věhlasného trenéra Macaira nahání hrůzu.

Jedenáctiletý hnědák Songe d’Estruval vyhrál už svůj druhý životní závod a z celkem 26 startů má zatím 14 vítězství. „Byť s tak dlouhou distancí nemá tolik zkušeností, v projevu se mi líbí,“ hodnotí Olehla.

No a pak je tady bombarďák největší – Virtus d’Estruval. Podmínky kvalifikace splnil už čtyřikrát, z letošních čtyř startů dvakrát vyhrál a dvakrát doběhl třetí a své majitelce vydělal v přepočtu víc než půldruhého milionu korun.

Rozhodne počasí?

„Třikrát jsem ho viděl na vlastní oči; a to je prostě bůh. Prakticky neudělá na skoku chybu, je polokrevákem, který se pro dostihy narodil,“ rozplývá se Váňa.

V sedle bude mít navíc čtyřnásobného šampiona Jana Faltejska, který ho může provést dostihem bez větších komplikací.

Hlavním favoritem dostihu ale podle bookmakerů zůstává obhájce Charme Look, který přitom letos nemá tak povedený rok. V první kvalifikaci s Faltejskem upadl a trápilo ho i zraněné kopyto.

V té druhé už sice neměl konkurenci, ale otázkou je, v jaké formě se ukáže v neděli v Pardubicích a jak zvládne dostih spolu s Markem Stromským.

Ten sice už dvakrát projel cílem nejprestižnějšího českého dostihového závodu na prvním místě, přesto o triumf vždy přišel. Jednou kvůli neprojetí točného bodu, podruhé za stopové množství zakázaných látek v krvi koně Nikase.

„Spolu bychom tu smůlu rádi protrhli. Ale nikde není řečeno, že když vyhrál loni, tak vyhraje i letos,“ připouští 43letý žokej.

Do souboje o ceněnou trofej se budou chtít zapojit i dvanáctiletí Nikas s Universe of Gracie.

„Bude to krásné soupeření a zároveň srovnání našich a francouzských koní,“ těší se místopředseda představenstva Dostihového spolku Martin Korba.

Záležet bude také na počasí. Pokud bude celý víkend pršet, Francouzi nejspíš budou mít výhodu. „Dostihy v Pau se běhají třeba v lednu, v únoru a tam bývá vždycky hluboko,“ upozorňuje Olehla.

Pět milionů korun se nachází v banku nedělního dostihu. Žádný další v kontinentální Evropě jich nenabízí víc.

„Pro zasvěcené je to olympiáda. Vyvrcholí tím dlouhodobá příprava, která stojí spoustu odříkání. Na Velkou se těšíme celý rok,“ přiznává trenér Radek Holčák.

Kdo se s ní vypořádá nejlépe?

V neděli před pátou odpoledne bude jasno.