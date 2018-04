Zadina: Čech s citem zabijáka. Prolomí mladý talent prokletí na draftu NHL?

PRAHA Už sedmnáct let neměl český hokej v první pětce draftu NHL své zastoupení. Letos se to ale zlomí. Tedy: mělo by... Není totiž příliš hokejových kapacit, které by nepředvídaly českému střelci Filipu Zadinovi zářícímu v kanadské juniorce na červnové volence talentů jedno z prvních míst.

Za nedostižným švédským zadákem Rasmusem Dahlinem je trojice útočníků, pronásledovatelů. A Zadina je mezi nimi.

„Má nezastavitelnou střelu, cit zabijáka. Je to hráč, kterých v dnešním hokeji ubývá,“ říkají o něm.

Bývalý dlouholetý hokejový skaut mezinárodní organizace ISS Hockey Jakub Bažant při otázce na Filipa Zadinu neudrží úsměv. Právě on s generací kolem Martina Nečase a Filipů Chytila a Zadiny strávil posledních několik let na zimních stadionech po celém světě. A o Zadinovi, jenž udivuje v kanadské juniorce, tvrdí: „Filip je rozdílový hráč, ne pouze kvalitní. Dokáže sám rozhodovat zápasy, brát osud utkání na sebe.“

Bažant český talent chválí a v rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje názor na další české mladíky.

Opravdu věříte, že Filip Zadina bude i jednou v NHL výjimečný?

Opravdu tomu věřím. Shodou okolností zhruba před rokem touhle dobou mi volal Marek Zadina, táta Filipa, ohledně draftu, jak to s ním vypadá. Hned jsem mu říkal, že pokud má tu možnost, ať mu pomůže do juniorky v Kanadě. A podívejte se na něj teď. Naprosto skvěle a rychle se adaptoval a má všechny předpoklady na draftu uspět a být hodně vysoko.

Nebylo tedy pro vás překvapením, jak výrazně se prosadil?

Vůbec. Filip je generační talent. Maximálně mě trochu překvapilo, jak rychle se tam rozkoukal, jako kdyby tam hrál roky. Od prvního dne hned začal dělat body. Přece jen je obrovský rozdíl mezi hokejem v Česku a v zámoří, jsou to prakticky dva odlišné sporty. Tady v juniorce je často hráč zvyklý si projet komplet celé hřiště a pověsit puk pod víko. To se v Americe nebo Kanadě určitě nestane. Hokejisté jsou tam daleko vyrovnanější. Filip je rozdílový hráč, ne pouze kvalitní. Dokáže rozhodovat zápasy, brát to na sebe. Je tady daleko víc na očích. V Kanadě ho vidí stovky skautů, ne desítka. Srovnal se, naučil se výborně anglicky. Věřím, že mu to letos na draftu vyjde opravdu hodně vysoko.

Jak vidíte potenciál talentovaného útočníka Martina Nečase, kterého jste rovněž roky sledoval?

Martin má také hodně velké možnosti, i když fyzické parametry jsou u něj pro některé pořád trochu otazník. Silovou stránku ale umí vyrovnat skvělou výbušností, rychlostí a neskutečnými schopnosti v práci s kotoučem a zakončení. Je to opravdu hodně šikovný hráč. Měl jsem tu možnost ho sledovat od jeho šestnácti let, ještě jako skaut pro agenturu ISS Hockey, a tak dobře se na něj kouká. Bude hodně záležet na situaci v Carolině, která je teď trochu nejistá poté, co tam přišel nový majitel a odvolal generálního manažera. Nikdo neví, koho vybere.

Filip Zadina (vlevo) sleduje souboj Bretta Howdena (21) a Martina Nečase (8) v zápase Česko vs. Kanada na mistrovství světa do 20 let.

Co pardubický šikula Martin Kaut?

V předběžných žebříčcích šel v posledních měsících hodně nahoru. Záleží, kolik lidí ho za sezonu v Pardubicích vidělo, protože v poslední době se mu začalo víc dařit než na začátku sezony. Pak už bude záležet na preferencích jednotlivých klubů, jak do budoucna vidí jeho růst a jak se mu bude dařit na pohovorech apod. Obecně jsou samozřejmě hráči, kteří jsou v osmnácti téměř hotoví, i tací, kteří jsou teprve na půl cesty, ale nakonec se můžou dostat ještě daleko výš.

Skautoval jste i Pavla Zachu. Nepřijde vám, že se jeho herní vývoj trochu zasekl?

Pavel šel na draft, když jsem vlastně se skautováním začínal. Za tu dobu se velice dobře známe, je to poctivý kluk, který má vše tvrdě vypracované. Má trochu smůlu, jaká je v současné době situace v klubu. Jersey rok po něm draftovalo z prvního místa Švýcara Nica Hischiera, který je o něco lepší bruslař. Tím se Pavel dostal na ledě i mimo něj tak trochu do jeho stínu, řekl bych. Mít dva takhle mladé centry v týmu může pro trenéra být i riziko, to mu asi trochu také uškodilo. V jeho případě by možná výměna mohla být řešením situace, ale Pavel je zřejmě zatím v New Jersey spokojený.