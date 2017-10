Začíná hon na Golden State. Do boje o titul v NBA chce zasáhnout i Satoranský

PRAHA V noci na středu odstartuje 72. ročník basketbalové NBA a to hned dvěma zápasy mezi favority na celkové prvenství. Obhájce titulu Golden State Warriors začne proti Houstonu a Cleveland přivítá Boston v pikantním souboji dvou týmů, které během léta udělaly největší hráčskou výměnu.

Nový ročník se týká 74 hráčů z Evropy, což je nový rekord, a nechybí mezi nimi ani Čech Tomáš Satoranský oblékající dres Washingtonu Wizards.

Hlavním favoritem na titul zůstává poslední šampion Golden State, které s Clevelandem bylo v posledních třech finále.

Čtyřikrát za sebou se do bojů o titul dosud probojovalo jen Miami v letech 2011 až 2014 a Boston. Ten byl v období 1957 až 1966 ve finále dokonce desetkrát po sobě.

Golden State přes léto udrželo všechny hvězdy, naopak se snažilo posílit lavičku, což se podle trenéra Steva Kerra podařilo.

„Je to zřejmě nejširší kádr, jaký jsem kdy měl k dispozici,“ prohlásil Kerr, jehož lavička byla v minulé sezoně co se týká přínosu pro tým až 23. ze 30 účastníků soutěže. „Mám 15 hráčů, u kterých nemám problém je nasadit do hry,“ dodal.

Na Západě by mělo mít Golden State především dva vyzyvatele. Houston se rozhodl ke své hvězdě Jamesi Hardenovi přivést dalšího elitního rozehrávače Chrise Paula z LA Clippers a touží po prvním finále od roku 1995.

Posilovala i Oklahoma a nejužitečnějšího hráče minulé sezony Russella Westbrooka budou nově doplňovat hvězdy Paul George a Carmelo Anthony.

Tradičně má nejvyšší ambice i San Antonio Spurs, zajímavé výsledky v přípravě měl také Utah a velká očekávání panují u Minnesoty, která by měla začít zúročovat svůj potenciál.

Na Východě byly v posledním finále Boston a Cleveland a právě tyto dva týmy v létě uskutečnily mezi sebou hvězdnou výměnu.

Zatímco Boston získal rozehrávače Kyrieho Irvinga, jenž se toužil dostat ze stínu LeBrona Jamese, Cleveland má Isiaha Thomase, který však v úvodu sezony bude kvůli zranění chybět.

„Kavalíři“ navíc získali Jae Crowdera, k tomu podepsali hvězdné veterány Derricka Rose a Dwyana Wadea a opět jsou tak papírovým favoritem na účast ve finále.

Boston se jim to však bude snažit překazit a na nejvyšší příčku na Východě pomýšlí také Washington, který měl loni velmi vydařenou sezonu a rozhodl se vsadit na sehranost na úkor „hvězdných válek“ svých soupeřů.

„Náš cíl je jasný. Pokusit se dostat přes 50 výher v základní části, projít do finále Východní konference a udělat vše pro to, abychom se dostali do finále,“ řekl kapitán John Wall, jenž by měl opět patřit mezi největší ligové hvězdy.

Pomoci by k tomu měl i Satoranský. Ve své druhé sezoně v NBA očekává významnější roli, o niž si řekl i dobrými výkony v přípravě.

„Vidím na Tomášovi jednoznačně zlepšení. Střílí mnohem lépe, je sebevědomější. Jeho hra vyspěla, hraje s velkým přehledem, s míčem, bez míče, je velmi všestranný. Myslím, že tuhle sezonu bude opravdu spokojený se svou rolí. Mohl by se stát klíčovým hráčem ze střídačky,“ řekl viceprezident Wizards Tommy Sheppard.

Na Východě se pokusí prorazit také Milwaukee vedené momentálně možná nejlepším Evropanem v NBA Řekem Jannisem Antetokunmpem, drafty posílená Philadelphia a také Toronto.

Kromě Satoranského zanechává českou stopu v soutěži také Jakub Kudláček, který se v sedmadvaceti letech stal skautem Charlotte Hornets.

Základní část se bude hrát do 11. dubna. O tři dny později začne play off. Hráčské výměny se uzavřou deset dní před Utkáním hvězd, které je na programu 18. února v Los Angeles.