Řepkovi dal soud kvůli erotickým inzerátům šest měsíců natvrdo, jeho přítelkyni Kristelové pokutu

Brno Bývalý fotbalový obránce Tomáš Řepka má jít z rozhodnutí soudu za mříže. Za vytvoření falešných erotických, které měly poškodit jeho bývalou manželku Vlaďku Erbovou, byla odsouzena čtyřiačtyřicetiletá ikona Sparty k šesti měsícům vězení. Jeho přítelkyně Kateřina Kristelová dostala pokutu padesát tisíc korun. Bývalý fotbalista se s Kristelovou proti verdiktu Okresního soudu v Brně odvolali, informoval server iDnes.cz

Soud podle serveru iDnes.cz vyhodnotil, že je Tomáš Řepka vinný ve všech třech případech zveřejňování inzerátů a porušil tak cizí práva.

Rozhodnutí soudu podpořil i fakt, že Řepkovi byla v minulosti uložena podmínka za řízení v opilosti a 180 hodin veřejně prospěšných prací a neplacení výživného na syna, kvůli kterému byl bývalému reprezentantovi odebrán řidičský průkaz. „28,5 má už vykonáno. Naposledy 12.8., pak odjel s paní Kristelovou na dovolenou...“ zhodnotila soudkyně.

Odsouzena byla i Řepkova nynější přítelkyně Kateřina Kristelová. Ta byla ovšem obviněna z účasti pouze na jednom inzerátu, zatímco ve zbývajících dvou byla osvobozena, jelikož s dalšími inzeráty neměla nic společného. Kristelová musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun, pokud ji nezaplatí, čekají ji čtyři měsíce vězení. Hlavním iniciátorem měl být podle soudkyně Řepka.

„Je mi to líto, byla to klukovina. Omlouvám se paní Erbové. Ale kdybych se nejmenoval Řepka, tak tady nestojíme,“ řekl u soudu Řepka.



Sparta - Liverpool (Tomáš Řepka)

U soudu mluvila i poškozená Řepkova exmanželka Vlaďka Erbová. Ta popisovala, jak našla v mobilu telefonáty a SMS zprávy od mužů, kteří jí volali s oplzlými návrhy kvůli inzerátům, jež nabízejí erotické služby.



„Mělo to několik fází. Můžete to brát jako vtip, ale když vám přijde dítě s mobilem a ukazuje vám fotky penisu,... Nemohla jsem chodit do práce, pak jsem se vrátila do práce. První fáze je, že si říkáte, kdo vám tak chce ublížit. Nejste si vědoma, že někdo něco takového udělal. Druhá fáze je, že dostanete adresy,“ komentovala podle serveru Blesk.cz Vlaďka Erbová, která v kauze vystupovala jako poškozená strana.