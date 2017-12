Německý exreprezentant s českými kořeny boural v Olomouci. Spolujezdkyně zemřela

OLOMOUC Do smrtelné automobilové nehody z pátečního rána v olomoucké Wolkerově ulici byl zapleten bývalý dlouholetý německý hokejový reprezentant s českými kořeny Daniel Kunce. Šestačtyřicetiletý účastník olympijských her v Naganu 1998 a Salt Lake City 2002 skončil se středně těžkými zraněními v nemocnici, jeho mladá spolujezdkyně na místě zemřela.

O tom, že za volantem luxusního mercedesu seděl právě německý hokejista s českými kořeny, informoval s odvoláním na své zdroje jako první server iDnes.cz.

Podle svědectví ze sociálních sítích měl jet automobil večerním centrem Olomouce vysokou rychlostí. Policie s odkazem na probíhající vyšetřování tyto zprávy nekomentovalo. Stejně tak ještě není jasné, zda hrály při nehodě roli alkohol nebo drogy.

Tragická nehoda se stala krátce před páteční jednou hodinou ranní v mírné zatáčce na začátku Wolkerovy ulice, kde Kunce nezvládl řízení a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Totálně zdemolovaný vůz začal hořet, ještě před příjezdem hasičů jej uhasil duchapřítomný kolemjdoucí.

Zatímco bývalý hokejový reprezentant skončil s otřesem mozku a poraněným hrudníkem v nemocnici, jeho spolujezdkyně nehodu nepřežila. Pokud policie dospěje k závěru, že viníkem nehody byl řidič, hrozí mu případně až šest let za vězení za usmrcení z nedbalosti.

Kunce, jehož čtyřiadvacetiletý syn je taktéž profesionálním hokejistou, se narodil v roce 1971 v Šumperku, kde také s tímto sportem v místním žákovském družstvu začínal. Do české extraligy nakoukl v sezoně 1990-91 v dresu Olomouce, aby následně odešel do německého Kaufbeurenu, se kterým vybojoval postup do nejvyšší německé soutěže.

186 centimetrů vysoký obránce odehrál u našich západních sousedů v DEL lize 733 zápasů, ve kterých vstřelil 68 branek a na dalších 176 přihrál. Vedle olympijských her si Kunce, který zakončil kariéru v roce 2012 ve třetí nejvyšší německé soutěži, zahrál také na Světovém poháru 1996, kde byl u historického triumfu Němců na českou reprezentací 7:1.

V letech 1997 až 2004 se celkem pětkrát představil také na světovém šampionátu, dvakrát v divizi B, ve které hráli Němci v letech 1999 a 2000.